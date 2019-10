Vampires au Quartier Petit Champlain et Place-Royale

Les vampires envahiront le Quartier Petit Champlain et Place Royale demain, dans le cadre de la fête familiale d’Halloween. Petits et grands costumés sont attendus, entre 13h et 16h, pour récolter des friandises, décorer des citrouilles et participer à de mystérieux ateliers. Entre autres,l’équipe de Flash Tribu débarquera sous la tente TVA-Journal de Québec pour offrir aux enfants de magnifiques maquillages rocambolesques et rapides, dans un concept totalement rassembleur! Atelier de percussions, danse macabre de vampires, trivia vampire avec le comte Dracula, récolte d’œufs d’araignées, entraînement au lancer de la hache attendent aussi les visiteurs.

Pour tous les détails : www.quartierpetitchamplain.com/evenements/fete-familiale-dhalloween