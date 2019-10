Victor Lessard de retour sur Club illico

La 3e saison de Victor Lessard, fraîchement disponible sur Club illico, plonge les téléspectateurs dans l’intrigue de Ghetto X, initiée par l’assassinat d’un journaliste d’enquête. Les 10 épisodes promettent encore plus d’action et de suspense que les deux saisons précédentes qui cumulent près de 6 millions de visionnements. Voyez demain à l’émission Pleins feux sur Québec, les entrevues réalisées par Marie-Christine Leblanc avec l’auteur Martin Michaud, les acteurs principaux Patrice Robitaille (Victor Lessard) et Julie Le Breton (Jacinthe Taillon), ainsi que Marc Beaupré et Danny Gilmore qui incarnent de nouveaux personnages.

Dans cette nouvelle saison réalisée par François Gingras, Victor prend ses distances des Crimes majeurs pour tenter d’éclaircir le passé de son père. Mais lorsqu’il rejoint Jacinthe sur la scène de crime d’un journaliste d’enquête assassiné et qu’il est ensuite pris pour cible et blessé par les meurtriers, Victor se voit obligé de disparaître pour protéger sa vie et celle de ceux qu’il aime. C’est donc en marge de leur statut de policiers que les fidèles partenaires mèneront une enquête qui le guidera jusqu’à un dangereux groupe armé d’extrême droite. Bon visionnement!