Vol qualifié à Lévis: deux hommes mineurs arrêtés

Deux jeunes hommes d’âge mineur ont été arrêtés, jeudi, relativement à un dossier de vol qualifié survenu le 23 octobre dernier, dans un dépanneur de Lévis.

• À lire aussi: Vol qualifié dans un dépanneur de Lévis



Les faits reprochés se sont produits vers 20h40, dans le commerce de la rue Louis-Philippe Ruel.



Selon le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), les deux hommes, armés d’un marteau et d’un pistolet à plomb, se seraient présentés dans le commerce pour demander le contenu du tiroir-caisse au commis.



À ce moment, toujours selon le SPVL, l’un des suspects aurait fait feu en direction du comptoir.



Les deux contrevenants auraient pris la fuite après avoir été aspergés par du répulsif à ours.



Le lendemain de l’événement, le 24 octobre, des enquêteurs et patrouilleurs ont effectué une surveillance physique près d’un lieu d’intérêt, ce qui a permis l’arrestation des deux suspects.



Ils comparaîtront ce vendredi au Tribunal de la jeunesse pour des accusations de complot pour vol qualifié; vol qualifié; déguisement dans un dessein criminel, de décharge d’une arme à feu; port d’une arme dans un dessein dangereux; d’avoir braqué une arme à feu.



Par ailleurs, à la suite des arrestations, deux perquisitions ont été effectuées, permettant au SPVL de mettre la main sur plusieurs éléments de preuve reliés à l’événement.