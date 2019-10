LAFLAMME, Gemma Clavet



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 19 octobre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Gemma Clavet, épouse de feu monsieur Claude Laflamme. Née à Giffard, le 12 décembre 1928, elle était la fille de feu dame Marie-Rose Giroux et de feu monsieur Louis Clavet. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées le jeudi 31 octobre 2019 à 13 h au Cimetière La Nativité (rue Wilbrod-Robert). Madame Laflamme laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Yves, Jean, Alain (Marie Talbot); ses petits- enfants: Samuel Bégin-Laflamme et Jean-Félix Houle-Laflamme; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Fernande (feu Jean-Paul Perron), Gérard (Noëlla Breton), Émile, Ghislaine (Réal Rancourt), André (Georgette Bureau), José (France Pilon), Thérèse (Clément Létourneau), Denis (Ghislaine Rancourt), Gisèle Beaulieu (feu Fernand), Denise Allaire (feu Marcel), Yolande Gagnon (feu Wilfrid); de la famille Laflamme: Côme (Monique Tremblay), Jean-Paul (Louise Lord), Mariette (feu Jules Tessier), Clément (Andrée Giguère), Pauline (Yvon Duchesne), Conrad (Suzanne Martineau), Gilles (Denise Leclerc), Hélène (Benoît Gagnon), Lucie (Ghislain Drapeau), Raymonde Poirier (feu Jacques), Raymond Langlois (feu Francine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de