RADOUCO-THOMAS, Simone



À son domicile, le 24 octobre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Simone Radouco-Thomas, épouse de monsieur Corneille Radouco-Thomas, fille de feu Félicien Thomas et de feu dame Marguerite Paqué. Elle demeurait à Québec.Monelly Radouco-Thomas sera heureuse de vous accueillir pour recevoir les condoléances une heure avant la cérémonie. C'est avec une profonde tristesse que j'annonce ici le décès de madame Simone Radouco-Thomas, Monette pour ses proches, maman pour moi, qui est partie ce 24 octobre dernier rejoindre tout doucement Nellou, Corneille Radouco-Thomas mon père qu'elle aima plus que tout. Elle est partie dans mes bras à l'âge de 96 ans rejoindre l'amour de sa vie, papa qui l'avait quittée 16 ans plus tôt. Elle était retraitée depuis plus de vingt ans et elle avait au-delà de soixante-dix ans à la fin de son dernier mandat comme chef de département. Elle était comme mon père, Professeur Emérite à l'Université Laval. Venue de la Faculté de Médecine de l'Université de Genève, avec lui ils ont bâti à partir de 1962 le Département de Pharmacologie de la Faculté de Médecine de l'Université Laval. Ils ont imprimé à ce département une marque d'excellence tant dans l'enseignement que dans la recherche. Infatiguable enseignante comme mon père, elle a avec lui formé plusieurs générations de médecins. Elle l'a suivi et soutenu dans tout ce qu'il a fait que ce soit dans ses recherches sur l'Alcoolisme, que dans sa création et l'organisation du Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) ainsi que de l'édition de l'International Journal of Psychopharmacology publié par Pergamon Press.