Achat d’une maison: sans oublier les frais de démarrage

L’investissement nécessaire à l’achat d’une propriété représente plus que le montant de la mise de fond, le remboursement du prêt hypothécaire et sa prime d’ assurance. Il faut penser aux frais de démarrage, ainsi qu’aux autres dépenses qui se pointeront assez rapidement!

Parce que devenir propriétaire est l’une des (ou sinon LA) plus grosses transactions de toute une vie, une bonne planification est de mise. Angela Lermieri, planificatrice financière chez Desjardins Gestion de patrimoine, rappelle que Desjardins a d’ailleurs mis beaucoup d’informations en ligne à ce sujet.

Bien sûr, au sommet de la colonne de chiffres figurent le montant de la mise de fond, le remboursement de l’hypothèque et la prime d’assurance hypothécaire... Mais ce n’est pas tout!

Photo Pixabay

Avant d’emménager

Il est important d’inclure les frais d’inspection pré-achat, d’arpentage et d’évaluation, permettant d’établir la vrai valeur de la propriété et d’obtenir un portrait précis de son état et de sa localisation.

Il faut également prévoir les frais de notaire qui préparera, signera et enregistrera les divers documents légaux liés à l’achat de la propriété. Le notaire fera en sorte qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises, par exemple, en évitant que l’acheteur soit responsable de la dette hypothécaire du vendeur, en obtenant toutes les autorisations nécessaires à la vente, en protégeant les sommes d’argent des intervenants, etc.

C’est aussi chez le notaire que seront acquittés les frais d’ajustement de comptes (taxes scolaires, foncières, frais de copropriété, compte d’électricité, etc.).

Enfin dans la maison!

Viendront ensuite les frais de déménagement, d’achat de meubles, d’électroménagers, d’équipements nécessaires à l’entretien du terrain (une tondeuse, une souffleuse ou un contrat d’entretien par exemple), de raccordement à divers services (électricité, internet, téléphone, etc.), d’assurances habitation et les coûts liés aux petits travaux à faire rapidement.

Advenant le cas de projets majeurs, comme l’installation d’une piscine creusée ou la rénovation complète de la cuisine à réaliser dès la prise de possession de la maison, certains travaux, comme la consultation d’experts, l’obtention de permis municipaux, l’achat de certains matériaux et l’élaboration des plans, peuvent être réalisés avant même de de déménager. Ce qui permet de bien planifier le projet et d’étaler les frais.

Puis ce seront les premiers comptes à payer qui arriveront, dont les droits de mutation aussi appelés la «taxe de bienvenue», ainsi que les factures d’énergie, de services, etc.

Mme Lermieri rappelle aussi que si les propriétaires ont profité du Régime d’accès à la propriété (RAP), «le premier remboursement se fait deux ans après avoir bénéficié du RAP».

Finalement, parce qu’un imprévu est si vite arrivé, elle conseille aux futurs propriétaires de constituer un fonds de prévoyance représentant trois à six mois de dépenses, en y contribuant par le biais de versements automatiques mensuels, par exemple.