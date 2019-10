BOUTIN, Pauline Blais



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 octobre 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Pauline Blais épouse de feu Hervé Boutin. Elle demeurait à Saint- Malachie, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h30.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Antoinette Pouliot), feu Émilien, Diane (Jean-Claude Bilodeau), Réjeanne, feu Jean-Marie, Camil (Jacqueline Doyon), Michelle (Roland Gravel), Pierrette (Jean-Marc Côté), Lucien (Guylaine Alain), Nicole (Robert Rhéaume), Ghislaine (Kaven O'Brien), Sylvie (Réal Cantin) et Carole (Yves Baillargeon). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ainsi que sa sœur, ses frères et ses belles-sœurs, de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Remerciement au personnel soignant du 7e et 8e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la