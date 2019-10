Baie-Comeau s’incline en prolongation

Le vétéran Thomas Éthier a donné l’avance aux siens avant de voir Julien Létourneau doubler la priorité du Drakkar à la suite d’une belle pièce de jeu orchestrée par ses partenaires de trios Brandon Frattaroli et Valentin Demchenko.

Tirant de l’arrière par deux buts après 40 minutes, les visiteurs sont toutefois revenus en force au deuxième tiers avec les filets de Simon Desgroseilliers et du Russe Yaroslav Likhachev.

Julien Létourneau est toutefois revenu à la charge en toute fin d’engagement quand il a enfilé son deuxième but du match alors qu’il restait à peine un dixième de seconde au tableau indicateur.

Les joueurs de l’Armada n’ont toutefois pas baissé les bras pour autant et ont amorcé la troisième période en force. Profitant des nombreuses largesses défensives de l’ennemi, ils ont répliqué avec deux autres buts inscrits en seulement 70 secondes d’écart.

Charles-Antoine Giguère a enfilé le quatrième but des Nord-Côtiers face au gardien de but Olivier Adam. Luke Henman et Simon Pinard ont aussi déjoué le cerbère Lucas Fitzpatrick en temps régulier.