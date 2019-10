MARCOTTE, Lucie



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 13 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Lucie Marcotte après une vie bien remplie, elle était la fille de feu monsieur Samuel Marcotte et de feu dame Annette Bergeron. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil sa sœur Linette (feu Gérard Tremblay), son beau-frère Jacques Belzile ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses soeurs qui l'ont précédée: Yolande (Jacques Belzile), Murielle, Colette (feu Michel Ingels) et Lise (feu Maurice Laliberté).