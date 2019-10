«C’est touchant» -Jonathan Drouin

Élu la première étoile du match, Jonathan Drouin a encore une fois reçu une vague d’amour des partisans après la rencontre.

« C’est touchant. Je ne peux pas mentir. Je suis un gars du coin. Chaque fois que j’embarque sur la glace et que j’entends la foule qui m’encourage, j’apprécie ça. Je ne suis pas le seul joueur de l’équipe à ressentir la passion de nos partisans. »

– Jonathan Drouin

Joel Armia est méconnaissable en ce début de saison avec six buts et deux passes en neuf matchs. Dans le vestiaire du CH, on ne tombe toutefois pas à la renverse devant les succès du Finlandais.

« Je ne suis pas surpris. Il a un talent extraordinaire. Il est fort sur la rondelle, il récupère bien les rondelles. J’ai une belle complicité avec lui depuis le début de la saison et je connais bien Max [Domi] pour avoir passé beaucoup de temps avec lui l’an dernier. »

– Jonathan Drouin

Dans les gradins pour les six derniers matchs des siens, Mike Reilly a joué près de 15 minutes (14 min 39 s) face aux Maple Leafs.

« Je savais depuis vendredi que j’étais pour jouer, j’avais donc eu le temps de mieux me préparer. Claude m’a passé comme message qu’il voulait me voir utiliser ma rapidité pour générer des jeux et sortir la rondelle du territoire. J’ai joué un match assez solide dans l’ensemble. Je fermais mieux l’espace avec les attaquants. »

– Mike Reilly