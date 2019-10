Chat échaudé craint l’eau froide!

Même si j’ai atteint l’âge de la retraite, je travaille encore à mon compte de nombreuses heures par semaine dans un domaine assez technique lié à l’équipement hospitalier. Je ne me vois d’ailleurs pas cesser de travailler, vu que mon domaine d’action me propose encore de nombreuses et intéressantes possibilités de continuer à me réaliser.

Dans ma vie personnelle, cependant, ça tourne moins rondement. Il y a bientôt deux ans que je suis célibataire. Mon ex-épouse m’a quitté après six ans de vie commune sous prétexte qu’elle commençait à me trouver vieux, trop routinier et trop absorbé par un travail qui ne l’intéressait pas du tout.

Il faut dire de plus que j’ai eu quelques problèmes de santé qui ont limité ma mobilité. Comme de l’arthrose au dos par exemple. Avec pour résultat que j’avais pris un certain coup de vieux qui était d’autant plus fatal que notre différence d’âge venait l’accentuer. Avec 18 ans de plus qu’elle, je ne faisais plus le poids au rayon de la séduction.

Je me suis alors promis de ne plus jamais entamer une relation avec une femme plus jeune. Au début de ce genre d’aventure, tout baigne, mais à partir de 60 ans, quand les problèmes de santé se manifestent, les jeunes femmes ne veulent plus se retrouver à jouer le rôle d’infirmière auprès d’un vieillard qui s’effrite. Et maintenant que mon chagrin s’est atténué, je dois admettre que je les comprends en partie de réagir ainsi.

Mais un doute a subitement germé en moi à la suite de cette triste fin de notre relation de couple : est-ce que mon ex était sincère, y compris au début de la relation, dans l’amour qu’elle disait me porter ? Mais enfin, ce n’est pas pour cela que je vous écris. Je cesse donc de vous parler de ma vie d’avant pour vous parler de mon présent. Je souhaiterais que vous m’encouragiez à poursuivre dans mes bonnes intentions, car je vis présentement un dilemme moral avec moi-même.

J’ai une collègue de travail de 12 ans ma cadette qui s’est entichée de moi, et je ne sais plus trop comment lui dire que oui, notre aventure d’un week-end survenue lors d’une épluchette de blé d’Inde organisée par le bureau fin août dernier fut merveilleuse, mais ce n’était que cela, une aventure. Mes deux ans de célibat et le bon vin aidant, j’ai succombé à ses charmes, mais je voudrais en rester là.

Le problème, c’est qu’elle ne me laisse pas indifférent, loin de là. Et ce qui gâte encore plus l’affaire, c’est qu’elle est dotée d’une telle maturité que je suis porté à penser qu’elle ne réagirait pas comme mon ex. Pourriez-vous m’aider à voir clair avant que j’aille plus loin ?

Anonyme

Vous jouez avec le feu et vous risquez de vous brûler. Mais peut-être êtes-vous de la trempe de ceux qui préfèrent se brûler plutôt que de ne pas profiter au maximum des occasions de bonheur que la vie leur offre, convaincus qu’ils retomberont bien sur leurs pattes si les choses tournent mal. Et entre vous et moi, les principes ne sont-ils pas faits pour être enfreints ?

Il est cependant de mon devoir de vous mettre en garde contre ce qui pourrait survenir si, en dépit de la plus grande maturité apparente de cette fille, elle agissait quand même comme votre précédente compagne. Faites remonter à votre mémoire le souvenir de la peine ressentie au moment de l’abandon. En vous replongeant dans cet état, demandez-vous si vous avez vraiment envie de revivre semblable douleur ?

Autre question d’importance à considérer, surtout que vous êtes avare d’information, et sur votre passé et à propos de cette fille :

Répétez-vous un pattern qui ne date pas juste de votre dernière relation ? Autrement dit, choisissez-vous toujours des femmes plus jeunes que vous et du même type ? Car voyez-vous, à répéter toujours la même erreur, on aboutit toujours au même résultat.