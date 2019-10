Cinq films à voir au FCIAT

Le 38e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (FCIAT), qui prend son envol ce soir à Rouyn-Noranda, présentera jusqu’à jeudi une vingtaine de longs métrages éclectiques en provenance de partout dans le monde, dont plusieurs seront projetés en premières québécoises. En voici cinq à ne pas manquer :

Une manière de vivre

Photo courtoisie

Présenté en ouverture du Festival ce soir au Théâtre du cuivre, ce 11e long métrage de l’actrice et réalisatrice Micheline Lanctôt suit le destin de trois personnages qui verront leurs vies être bouleversées à la suite de leur rencontre : Colette (Gabrielle Lazure), qui vient de perdre son mari dans des circonstances tragiques, sa fille Gabrielle (Rose-Marie Perreault), qui est boulimique et qui travaille comme escorte de luxe, et Joseph (Laurent Lucas), un enseignant en philosophie belge qui est de passage au Québec pour un colloque.

Les plus belles années d’une vie

Photo courtoisie

Un des plus beaux coups du Festival cette année que cette présentation en première nord-américaine du nouveau film de Claude Lelouch, qui réunit à l’écran Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, le mythique couple du classique Un homme et une femme. Présent hors compétition au dernier Festival de Cannes, Les plus belles années d’une vie relate les retrouvailles entre les deux personnages principaux d’Un homme et une femme, plus de 50 ans après leur rencontre.

Le Daim

Photo courtoisie

Cette nouvelle comédie du délirant cinéaste français Quentin Dupieux (Steak, Au poste !) met en scène Jean Dujardin dans la peau d’un homme qui quitte sa banlieue pavillonnaire et plaque tout pour se procurer le blouson 100 % daim de ses rêves. Le Daim a été présenté en ouverture de la Quinzaine des réalisateurs de Cannes, en mai dernier.

14 jours 12 nuits

Photo courtoisie

Le réalisateur Jean-Philippe Duval (Dédé à travers les brumes, Unité 9) a choisi le FCIAT pour la première québécoise de ce nouveau film qu’il a tourné l’an passé au Vietnam. 14 jours, 12 nuits met en vedette Anne Dorval dans le rôle d’une océanographe qui, un an après avoir perdu sa fille d’origine vietnamienne dans un accident de voiture, entreprend un pèlerinage au Vietnam pour découvrir les origines de celle-ci.

Les Misérables

Photo courtoisie

Gagnant du Prix du jury au dernier Festival de Cannes, ce drame puissant du réalisateur français Ladj Ly met en scène une bavure policière qui survient dans une banlieue parisienne et qui mettra éventuellement le feu au quartier.

► Le 38e Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue se déroule jusqu’au 31 octobre.