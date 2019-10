Condo à vendre pour 6,95 M$

Un riche armateur met à vendre un luxueux condo

Capture d’écran tirée du site MartinRouleau.com

Un riche armateur montréalais, Michael Hagn, a mis en vente un condo au centre-ville de Montréal pour 6,95 millions $ dans ce qui est décrit par le courtier Martin Rouleau, d’Engel & Völkers, comme « un des édifices les plus prestigieux de Montréal ». « Un chef-d’œuvre architectural, conçu avec une touche européenne et un air d’exclusivité incomparable, offrant deux terrasses, une grandeur exceptionnelle, des salons élégants et bien plus encore », poursuit le courtier. Le condo, qui jouit d’une superficie de 4575 pieds carrés, possède trois chambres à coucher, trois salles de bains et trois espaces de stationnement.