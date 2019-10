Construction et rénovation: les six premiers mois de l’année en chiffres

Voici tout ce qu’il y a à savoir, ou presque, sur la construction et la rénovation au Québec de janvier à juin!

Meilleur début d’année en 10 ans pour les mises en chantier

Les mises en chantier ont augmenté de 9% dans les centres de 10 000 habitants et plus de la province au cours des six premiers mois de l’année en comparaison de la même période de 2018. Il s’agit par ailleurs du meilleur début d’année pour la construction résidentielle depuis 2010. «Cette augmentation est principalement attribuable à la construction d’appartements qui a donné le ton avec plus des trois quarts des nouvelles habitations. Les 16 329 mises en chantier d’appartements recensées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) de janvier à juin 2019 représentent une augmentation de 15% par rapport à la même période en 2018», souligne Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

Photo Can Stock Photo / photography33

C’est la région de l’Outaouais qui a enregistré la plus forte progression avec une hausse de 104 % pour la période de janvier juin 2019 en comparaison de la même période un an plus tôt. Les autres régions ayant connu une hausse sont:

- Estrie (+41%)

- Chaudière-Appalaches (+34%)

- Montréal (+28%)

- Montérégie (+7%)

À l’opposé, des baisses notables ont été observées dans certaines régions:

- Abitibi-Témiscamingue (-51%)

- Bas-Saint-Laurent (-47%)

- Mauricie (-36%)

- Côte-Nord (-33%)

- Laval (-30%)

- Saguenay–Lac-Saint-Jean (-27%)

- Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (-25%)

Des différences selon les segments de marché

La construction de logements locatifs a eu le vent dans les voiles en ce premier semestre de l’année, alors que les mises en chantier ont bondi de 27% dans la province. «L’APCHQ constate que, pendant que la construction de logements locatifs connaît une forte poussée, les mises en chantier de logements destinés aux propriétaires (unifamiliales et copropriétés) ralentissent», analyse Paul Cardinal. C’est ainsi que les mises en chantier de propriétés unifamiliales et les copropriétés ont essuyé un recul de 7% au cours des six premiers mois de l’année en comparaison des six premiers mois de 2018. Pour l’APCHQ, ces données témoignent du fait que la dégradation de l’abordabilité des propriétés au cours des dernières années rend l’accession à la propriété plus difficile.

Baisse des permis de construction

L’APCHQ a remarqué une baisse de 12% de la valeur des permis de construction pour le premier semestre de 2019. Cela représente une valeur totale de 3,9 milliards de dollars pour les villes du Québec. «Les permis autorisaient la construction de 22 777 logements, une diminution de 9%. Ceci annonce possiblement un fléchissement dans le rythme des mises en chantier en seconde moitié d’année», constate Paul Cardinal.

Augmentation de la valeur des permis de rénovation

Le secteur de la rénovation est importante pour les municipalités québécoises. La valeur des permis de rénovation délivrés par les villes s’élevait à 1,2 milliard de dollars au cours du premier semestre de 2019, ce qui représente une hausse de 9% comparativement au premier semestre de l’année dernière. D’ailleurs, les propriétaires-occupants se sont vu autoriser des travaux de rénovation d’une valeur moyenne de 17 036$, alors que pour les propriétaires d’immeubles locatifs il s’agissait plutôt d’une valeur moyenne de 239 874$.