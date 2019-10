Cross-country : le Rouge et Or conserve sa couronne

Impérial, ce Rouge et Or! Pour la neuvième année consécutive, la formation masculine de cross-country de l’Université Laval a enlevé les honneurs du championnat du RSÉQ en remportant la bataille sur les plaines d’Abraham, samedi après-midi.

Champion provincial en titre, Jean-Simon Desgagnés a défendu sa couronne avec brio en remportant l’épreuve individuelle de 10 km par une douzaine de secondes devant son coéquipier Jonathan Tedeshi alors que le soleil s’était invité au rendez-vous. Le Rouge et Or a réussi le tour de force de placer sept coureurs parmi les dix premières positions. Sherbrooke et Montréal ont complété le podium par équipe.

« Notre performance est digne des meilleures années du programme. Sur papier, c’est clair qu’on peut monter sur le podium canadien. Individuellement, je sens que Jean-Simon a tout pour décrocher le titre canadien après l’avoir échappé par une seconde l’an dernier », a mentionné l’entraîneur-chef du programme lavallois, Félix-Antoine Lapointe.

Le championnat national aura lieu le 9 novembre à Kingston sur les terrains du site national historique de Fort Henry où l’Université Queen’s accueillera la visite.

« J’ai connu ma meilleure course de la saison, et de loin ! Je sens vraiment que je peux l’emporter dans deux semaines au championnat canadien, je me sens vraiment bien », a déclaré Jean-Simon Desgagnés qui complète sa troisième année avec le Rouge et Or.

Quant aux filles, qui visaient une quatrième bannière provinciale consécutive, elles n’ont pu faire mieux qu’une troisième place en l’absence de leur meneuse Jessy Lacourse. L’Université McGill a décroché la victoire.