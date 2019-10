Détroit: l’incroyable musée de Henry Ford!

Il y a deux grands musées américains consacrés à la vie courante des États-Unis : le Musée Smithsonian à Washington et le Musée Henry Ford à Détroit.

Ces institutions achètent tout, tout, tout ce qui parle de l’histoire, pas seulement celle avec un grand H, mais celle des gens ordinaires. Disons que c’est un peu comme l’anti-Louvre. Ici, pas d’Art... sinon artisanal et populaire.

Le Musée Henry Ford se spécialise dans l’évolution technologique et économique du 20e siècle : machinerie agricole, avion, diligences, trains, automobiles bien sûr, etc.

Sans surprise, le clou de l’exposition, c’est la décapotable dans laquelle John F. Kennedy s’est fait tirer à Dallas, en 1963. Il y a aussi les voitures officielles de Harry Truman et de Ronald Reagan (qui s’est également fait tirer, mais a survécu).

Photo collaboration spéciale, Gilles Proulx

Henry Ford a connu un drôle de destin. Il a inventé l’automobile abordable et accessible au grand public qui a complètement détruit le mode de vie traditionnel. Or, lui-même adulait la vie d’antan. Il en faisait une obsession. Il s’est fait construire une reproduction de son village natal pour y vivre dans ses vieux jours, caprice de vieux riche nostalgique. « Henry Ford payait très bien ses employés parce qu’il jugeait essentiel que ceux-ci puissent se procurer les voitures qu’ils fabriquaient en usine... ce qui a fait boule de neige en musclant l’économie américaine forte de sa nouvelle classe moyenne ! » me rappelait mon guide, Manuel Theotonio du Groupe Voyages Québec, avec qui j’étais sur place.