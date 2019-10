BRUNELLE, Denis



À Lévis, subitement, le 21 octobre 2019 à l'âge de 85 ans est décédé M. Denis Brunelle, demeurant à Lévis et autrefois de l'Ange-Gardien, où il fut pendant de nombreuses années entrepreneur électricien. Il laisse dans le deuil outre son épouse Pierrette Maheu, ses enfants: Yvan (Louise Montgrain), Lyne (Denis Cyr), Sylvie (Denis Drapeau); ses petits-enfants: Anne, Charles, John Thierry, Laura Sofia, Edouard et Juliette; son frère Rosaire et ses sœurs: Simone et Suzanne; ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 26 octobre de 13h30 à 16h15, suivi d'un hommage en sa mémoire qui se tiendra à 16h30 au salon duLa crémation aura lieu par la suite au crématorium Girardot & Ménard.Parents et amis sont invités à se rendre directement à l'église Christ-Roi pour l'heure de la cérémonie. En guise de sympathie, un don à fondation des maladies du cœur et de l'AVC serait apprécié.