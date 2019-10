Faire de petits miracles dans un milieu difficile

« Il y en a beaucoup qui ne réussissent pas et que ce n’est pas l’académique qui est en cause, indique-t-elle. Il faut composer avec ça et c’est ce qu’on s’efforce de faire en créant un milieu de vie. »

« Tout le monde s’est proposé. On a des profs de français qui enseignent en géographie. Malgré ça, nos enseignants demeurent disponibles et permettent aux étudiants de les texter s’ils ont des questions. Ça fait toute une différence », soutient la directrice.

« Il faut que les gens voient qu’il se passe de belles choses ici et qu’ils s’installent en région, parce qu’on ne peut pas perdre notre dynamique, ajoute-t-elle. Au Palmarès, on voit les résultats en mathématiques et en français, mais nous, on voit le résultat humain. »