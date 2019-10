Far West pour se garer en raison de chantiers

Empêtrés dans les chantiers et des affiches de stationnement interdit qui se contredisent ou apparaissent en pleine nuit, des résidents du secteur Griffintown à Montréal n’en peuvent plus des contraventions et des remorquages qui s’accumulent.

« J’ai pour 1000 $ de tickets depuis juillet dernier. Le dernier que j’ai reçu, c’est après qu’on a remorqué mon véhicule dans un endroit où il y avait une interdiction de stationner », raconte Jaziele Whyne.

« J’ai eu deux tickets. Un pour avoir été mal stationnée et m’être fait remorquer [165 $] et un autre parce que ma voiture a été laissée dans une zone interdite au stationnement [88 $]. Ça n’a juste plus de sens », poursuit Mme Whyne qui habite l’arrondissement du Sud-Ouest depuis 36 ans.

Depuis juillet, deux chantiers de construction de nouvelles tours à condos ont poussé à côté de la coopérative d’habitation Tiohtiake de la rue des Bassins, où vit cette mère monoparentale avec sa fille de huit ans. Depuis quelques jours, la Ville de Montréal procède aussi à des travaux de pavage au même endroit.

Apparition nocturne

Dans le secteur, les affiches d’interdiction de stationner orange liées aux chantiers se multiplient. Certaines se contredisent. D’autres apparaissent même pendant la nuit, au désespoir des automobilistes.

« L’autre lundi, je me suis stationnée sur la rue Chatham vers 21 h et il n’y avait pas de pancarte. Le lendemain matin, quand je suis revenue, il y avait une pancarte et ma voiture avait été remorquée », raconte Carmen Hangan qui demeure au même endroit que Mme Whyne.

« C’est une place [Griffintown] qui malgré sa beauté est devenue invivable. L’an prochain, je vais déménager », poursuit Mme Hangan qui habite l’endroit depuis quatre ans.

En plein développement

Tout le secteur Griffintown dans l’arrondissement Le Sud-Ouest est en pleine ébullition depuis le milieu des années 2000.

Marcher sur la rue des Bassins s’apparente à un safari dans une jungle où se dresse une demi-douzaine de tours d’habitation en construction et où se croisent les véhicules lourds, les signaleurs et la population dans le vacarme et la poussière des chantiers.

« Nous ne sommes pas contre le changement. On veut que le secteur se développe, mais on veut aussi être considéré. Nous demandons des vignettes depuis 2014, mais on nous répond qu’on veut attendre que les développements soient terminés », plaide Mme Whyne, qui se fait la porte-parole de plusieurs de ses voisins.