«Je joue le meilleur football de ma carrière» - Eugene Lewis

Contre les Tiger-Cats de Hamilton samedi, le receveur de passes des Alouettes de Montréal Eugene Lewis a réussi quelque chose qu'il n'était jamais parvenu à atteindre dans sa carrière.

L'Américain de 26 ans a franchi le cap des 1000 verges en une saison, devenant par le fait même le 22e joueur de l'histoire des Moineaux à réussir l'exploit.

«C'est la première fois que j'atteins les 1000 verges de gains, et ce, sur l'ensemble de ma carrière, [je ne l'avais pas fait] au secondaire ou à l'université. C'est une première et ça me touche directement au cœur», a-t-il révélé après la partie.

Lewis, qui en est à sa troisième saison dans l'uniforme des Alouettes, a l'impression d'avoir atteint un sommet dans ses performances en 2019.

«Je joue le meilleur football de ma carrière présentement, a exprimé celui qui a amassé 100 verges en sept attrapés contre les Tiger-Cats. Je suis un professionnel, je prends soin de mon corps et je fais les petites choses qui me permettent d'être meilleur, particulièrement en fin de saison.»

Le produit des Sooners d'Oklahoma n'est pas le seul à avoir remarqué son cheminement.

«Il est passé d'un gars avec énormément de potentiel à un gars qui a atteint ce potentiel, a affirmé l'entraîneur-chef des Alouettes, Khari Jones. C'est plaisant pour moi de voir ça et de faire partie de cela.»

«Il a pris le rôle de receveur de passes numéro 1 et énormément de leadership.[...] Je suis vraiment fier de lui», a renchéri le quart-arrière Vernon Adams fils.

Il se pourrait même que Lewis soit encore plus dominant dans le futur, si l'on se fie aux propos de son entraîneur.

«Je pense qu'il peut être encore meilleur, ce qui est vraiment cool», a dit le pilote de 48 ans avec les yeux remplis d'espoir.