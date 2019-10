La boxe qui tue, la boxe qui sauve

Ça fait 16 mois. Le conjoint de Leila Beaudoin était déjà rongé par un mal de vivre insondable. Une anxiété qui lui serrait le ventre. Il trouvait que Leila consacrait beaucoup trop de temps et de passion à la boxe. Et au ski.

Ça faisait un mois que la séparation était consommée et Leila s’était réfugiée dans l’entraînement. Cherchant le bonheur en elle, là où les plus sages savent le trouver : « Puis, une journée, sans que je puisse dire pourquoi, j’ai eu un mauvais feeling. Vraiment mauvais. Je me suis rendu à la maison de mon ex pour voir comment il allait. J’ai ouvert la porte et je l’ai vu. Il s’était pendu dans la maison. Je pensais mourir aussi », raconte avec sobriété la jeune boxeuse.