La chute Basaseachi

Alors que je marche dans le sentier en compagnie de Carlos, mon guide mexicain, mes attentes sont mitigées. J’adore la nature, mais des chutes d’eau, j’en ai vu plus d’une. Par surcroît, le temps est à la pluie. Je suis plus ou moins chaud à l’idée de subir une averse de la mousson en pleine « Sierra Madre ». De plus, Carlos m’a fichu la trouille avec ses mises en garde contre les serpents, les scorpions et d’autres espèces de la région. Certaines particulièrement actives sous la pluie. Il éclate de rire quand j’avoue que finalement, je suis beaucoup plus à l’aise avec la présence des ours dans les forêts canadiennes. Un concept obscur et dénué de toute logique à ses yeux. En arrivant sur un belvédère naturel, je suis tétanisé par la beauté de ce canyon. Un précipice s’enfonçant à des centaines de mètres juste au bout de mes pieds. Au loin, s’effilant vers le gouffre, j’aperçois la deuxième plus haute chute du Mexique !

Appareil : DJI Mavic Pro II (Drone)

Objectif : Hasselblad 28 mm

Exposition : 1/80s à F/8