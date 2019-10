Peu de repêchages dans l’histoire ont produit une cuvée plus respectable de quarts-arrière que celle de 2004. Mais entre Ben Roethlisberger qui est sur le carreau, Eli Manning qui ronge son frein sur le banc et Philip Rivers qui semble en déclin, tout indique que la saison en cours marque la fin d’une époque.

Probablement qu’aucune classe de quarts-arrière n’approche celle de 1983 en termes de productivité. Les John Elway, Jim Kelly et Dan Marino ont tous produit des statistiques spectaculaires et se retrouvent aujourd’hui tous les trois au Temple de la renommée du football.

Cependant, en termes de résultats, la classe de 2004 se démarque avec Manning et Roethlisberger, qui ont remporté quatre titres de champions du Super Bowl à eux deux. Philip Rivers, sans avoir pu soulever le gros trophée, loge quand même au neuvième rang dans l’histoire pour le nombre de victoires en carrière.

Dans les dernières années, l’édition 2012 du repêchage a certes insufflé une bonne dose de quarts de qualité dans la ligue avec Andrew Luck, Russell Wilson et Kirk Cousins, sans parler de l’étoile filante qu’a été Robert Griffin III. Mais rien non plus pour se rapprocher de 2004, surtout en raison de la retraite prématurée d’Andrew Luck.