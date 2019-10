La SAQ table sur la vente de vins à plus de 15$

La Société des alcools du Québec (SAQ) mise beaucoup sur les vins à plus de 15 $ pour mousser ses ventes. À l’inverse, les produits en bas de 10 $ sont en baisse depuis un an sur les tablettes du monopole d’État.

Les données compilées par le site VinQuébec.com font état d’une hausse importante des produits disponibles à plus de 15 $ à la SAQ depuis un an.

« On remarque que la SAQ a tendance à pousser la vente de vins à plus de 15 $. Ils jouent avec l’élastique et ils observent jusqu’où le consommateur est prêt à suivre », note le chroniqueur et éditeur du site VinQuébec.com, Marc-André Gagnon.