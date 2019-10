«Le crédit revient au groupe» -Connor McDavid

Avec une fiche de 8-2-1 depuis le début de la saison, les Oilers d’Edmonton surprennent bien des observateurs.

Si ce succès est attribuable en grande partie aux attaquants Connor McDavid et Leon Draisaitl, qui dominent l’équipe avec 20 et 19 points respectivement, il faut aussi reconnaître l’apport des autres joueurs.

«De perdre deux matchs consécutifs n’est pas plaisant, nous avions besoin de trouver une façon de revenir et nous l’avons fait, a commenté McDavid sur le site web du club, après la victoire de 4 à 3 en prolongation face aux Capitals de Washington, jeudi soir. Le crédit revient au groupe, chacun a bataillé fort en troisième période.»

Le rendement des Oilers, qui avaient perdu contre les Jets de Winnipeg et le Wild du Minnesota plus tôt cette semaine, est d’autant plus remarquable en raison du nombre de blessés présents dans l’équipe. Le défenseur Adam Larsson a notamment raté neuf matchs en raison d’une fracture du péroné.

Zack Kassian étonne

Parmi les joueurs de soutien, l’attaquant Zack Kassian domine l’équipe au chapitre du différentiel (+10). Matt Benning est par ailleurs le meneur à ce niveau chez les défenseurs des Oilers, avec un différentiel de +6.

Autre raison expliquant les succès des Oilers: les gardiens Mikko Koskinen et Mike Smith impressionnent devant le filet. À sa deuxième campagne à Edmonton, Koskinen a savouré la victoire à ses cinq départs. Il présente une moyenne de buts alloués de 2,35 et un taux d’efficacité de ,927. Concernant Smith, ses statistiques sont tout aussi étincelantes avec une moyenne de 2,14 et un taux d’efficacité de ,925. Moins bien appuyé par ses coéquipiers, il conserve néanmoins un dossier de 3-2-1.

Les Oilers tenteront de poursuivre sur leur lancée, dimanche, contre les Panthers de la Floride.