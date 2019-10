Le Passant B&B: Séjour à Rouyn-Noranda

On passe du bon temps au gîte Le Passant. Chambres confortables et atmosphère familiale y sont des atouts de choix.

On découvre Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, puis on se pose pour la nuit au gîte Le Passant. Depuis près de 30 ans, Michel Bellehumeur procure un séjour agréable à ses invités, offrant confort et convivialité. Son établissement est propre et les discussions ne manquent jamais !

Photo courtoisie

LA DOUCEUR DES CHAMBRES

Le Passant suggère cinq grandes chambres décorées chaleureusement et simplement, toutes en douceur. Elles invitent au repos et au calme. Quatre accèdent à des salles de bain à partager. Au rez-de-chaussée, une chambre familiale accueille jusqu’à trois personnes avec son grand lit et son pratique lit simple alors qu’une chambre classique dispose d’un grand lit pour deux personnes. À l’étage, deux chambres traditionnelles présentent un grand lit ou un lit double. Dans chacune, le bureau de travail reste pratique tout comme le fauteuil pour relaxer sans oublier le lavabo et le téléviseur. Quant à elle, la suite permet plus d’intimité et d’espace avec son grand lit, son petit salon avec un divan de même qu’une salle de bain privée et un foyer. De la fenêtre du salon, on a une vue sur le lac Osisko et sur les impressionnantes installations de la Fonderie Horne. Avec la température froide qui s’installe, les invités aiment le système de chauffage indépendant dans chaque chambre.

COMME CHEZ SOI

Ici, on se sent à la maison notamment grâce aux services pratiques offerts. À l’étage, on accède gratuitement à la laveuse et la sécheuse ainsi qu’à la cuisinette commune (cuisinière, réfrigérateur) pour voir à la préparation de certains repas ou pour faire des jeux ou discuter entre invités. Le matin, on commence la journée avec un bon déjeuner maison servi à la salle à manger familiale. Au menu, un plat chaud (omelette végétarienne aux fines herbes, pain doré au sirop d’érable...) accompagné de fruits frais et de boissons froides et chaudes. Les enfants se régalent de l’œuf au milieu d’une tranche de pain puis les gourmands des confitures maison de l’hôte et de celles de la Fraisonnée dont la réputation dépasse les frontières de la région.

À savoir

TARIFS: Une nuit en occupation double avec salle de bain à partager à partir de 90 $. Déjeuner inclus.

SERVICES: Un grand stationnement est disponible.

ACTIVITÉS SUR PLACE: À l’étage, le coin lecture clair convient pour une personne qui veut être tranquille.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: On admire l’immense murale colorée Des territoires coulés dans nos veines (sur le mur sud du viaduc du boulevard Rideau) inspirée des textes et des chansons de Richard Desjardins, auteur-compositeur-interprète natif de la ville. Jusqu’à la fin novembre, on fait de la randonnée au Parc national d’Aiguebelle alors qu’en décembre on opte pour du fatbike.

COORDONNÉES:

Le Passant B&B

489 rue Perreault Est

Rouyn-Noranda (Québec)

J9X 3C7

Téléphone : 819-762-9827

lepassant.com