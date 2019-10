Les Carabins affronteront McGill

La formation de l’Université McGill a vaincu les Stingers de l’Université Concordia par le pointage de 23-17, samedi, se qualifiant ainsi pour le match de demi-finale contre les Carabins de l’Université de Montréal.

De leur côté, les Stingers devront affronter le Rouge et Or de l’Université Laval, meneur au classement de la saison régulière, dans l’autre demi-finale.

L’équipe de la Vieille Capitale a vaincu le Vert & Or de l’Université Sherbrooke 35-10, lors de cette dernière semaine d’activités de la saison régulière du circuit québécois. La formation de l’Estrie a ainsi vu ses espoirs de prendre part aux éliminatoires réduites à néant. Il s’agit d’ailleurs d’une première pour les Renards depuis la campagne 2009.

Pour revenir aux Carabins, ceux-ci recevront la visite de leurs rivaux du mont Royal, samedi après-midi à 14h, au CEPSUM. Cette saison, l’université francophone a obtenu le dessus deux fois en autant d’occasions face à l’équipe de McGill. Elle a d’abord acquis son gain le plus convaincant en 2019, une victoire de 34 à 4, lors du premier face à face tenu au Stade Percival-Molson. La troupe de Danny Maciocia a de nouveau triomphé au CEPSUM, mais cette fois au compte de 21 à 3.

De leur côté, le Rouge et Or a été sans pitié pour les Stingers en saison régulière. L’équipe la plus titrée de l’histoire du pays a remporté ses duels par des pointages à sens unique de 41 à 6 et 74 à 0.

Si la logique est respectée lors des demi-finales, les Carabins et le Rouge et Or se disputeront une septième finale de la Coupe Dunsmore consécutive. La formation de Québec a obtenu le meilleur à cinq occasions lors de cette période.