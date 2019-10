Les derniers champions de baseball à Washington furent les Grays de la Negro National League

Le hasard fait en sorte que c'est déjà la seconde fois sur ce modeste carnet web que je mentionne les Negro leagues.

La première fois, je mentionnais les travaux de réfection d'un ancien stade d'une ville du New Jersey pour tenter de regrouper la communauté. Cette fois, ce sont les bonnes performances des Nationals de Washington qui m'inspirent. Bien sûr, les Nationals évoquent pour moi nos anciens Expos, mais aussi un passé peu glorieux de la capitale américaine. Dans un premier billet consacré aux Nationals , je soulignais que les franchises installées à Washington D.C. étaient généralement associées à la défaite et aux mauvaises performances. En affirmant une telle chose, je commettais une grave erreur pour un historien, celle de ne pas considérer les Negro Leagues!!

Cette semaine, le Washington Post remettait les pendules à l'heure en précisant que Washington avait remporté un championnat en 1948 grâce aux Homestead Grays. L'équipe de la Negro National League défaisait alors les Birmingham Black Barons. Il n'y eut aucun défilé et pas de grandes célébrations.

Pourtant les Grays étaient une véritable dynastie, une bien meilleure équipe que ne le furent celles composées de joueurs blancs, les Senators ou les Nationals. Ils ont remporté le championnat à dix occasions entre 1937 et 1948. Une domination à nulle autre pareille dans l’histoire du baseball américain selon Jacob Bogage du Washington Post.

Le championnat de 1948 fut le dernier de cette ligue noire. Comme Jackie Robinson brisait la barrière raciale en 1947 et que sept autres joueurs noirs allaient le rejoindre en 1948, le baseball majeur devenait plus attirant et les Negro leagues cessaient progressivement leurs activités.

Si les Nationals disposent éventuellement des Astros, ce serait faire preuve d’une grande classe et d’une perspective historique que de faire au moins un clin d’œil aux Grays. Ce serait à mes yeux plus pertinent et lourd de sens que de rappeler que la franchise est née à Montréal

Negro Leagues Baseball Museum Inc

Je l’ai déjà écrit, j’adore le basseball. Comme ancien joueur, comme spectateur, mais aussi comme passionné d’histoire américaine. Le sport est souvent un reflet de la société, des communautés au sein desquelles il se développe. L’histoire des États-Unis est complexe et marquée par bien des épisodes douloureux en ce qui concerne la question raciale et le baseball n’échappe pas à cette réalité.

Non seulement je me plais à replacer l’évolution de ce sport dans son contexte historique, mais je me penche aussi régulièrement sur sa représentation dans la culture et dans les arts. Il y a quelques années, je découvrais un peintre afro-américain qui a bien souvent mis son talent au service de l’histoire de ses concitoyens de couleur. Parmi les œuvres de Kadir Nelson on retrouve un recueil brillamment illustré sur l’histoire des Negro Leagues et de leurs héros. Si vous vous intéressez à la fois aux sports et aux arts, je termine cette entrée en vous recommandant chaudement We Are the Ship. The Story of Negro League Baseball dont la couverture est illustrée ci-dessous