Les mots dits du samedi

Mauvais mariage

Une phrase quatre fois fautive : « Ce sont (1) nous qui avons décidé de se (2) joindre (3) ensemble (4) à Saint-Éphrem. » La phrase corrigée : « C’est nous qui avons décidé de nous rejoindre à Saint-Éphrem. » 1- « C’est », suivi d’un nom au pluriel s’accorde normalement avec celui-ci. Ex. : ce sont les mesures prises... Devant « eux (elles) », le singulier est acceptable, mais dans les constructions négatives. Ex. : Ce n’est pas elles qui ont appelé la police. Et, nous y voilà, on dira : « c’est nous qui avons appelé la police » et « c’est vous qui vous êtes enfuis ». En effet, le singulier est préférable devant les pronoms nous et vous. C’est nous qui vous le disons. 2- Nous-se ? Quel mauvais mariage que le « nous » pronom personnel de la première personne du pluriel et le « se » pronom personnel réfléchi de la troisième personne du singulier et du pluriel. Divorce ! Le « nous » va avec le « nous », le « vous » épouse le « vous », et le « se », bigame sinon polygame, se marie à « il » et à « ils ». 3- On peut joindre une personne et la rejoindre. On la joindra par téléphone, mais on la rejoindra en Europe ou à Saint-Éphrem. « Joindre » dans le premier exemple signifie « entrer en contact avec (quelqu’un) ». « Rejoindre » suppose un mouvement d’une personne vers une autre. 4- Et joindre ensemble n’est qu’un malheureux pléonasme. Comme prévoir d’avance ou conti