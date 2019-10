Les sacs de feuilles mortes s’accumulent

Les problèmes vécus cet été avec la collecte des ordures et des matières recyclables à Québec ne sont toujours pas réglés et s’étendent désormais à la collecte des résidus verts dans certains quartiers.

Depuis quelques semaines, les sacs de feuilles mortes et de résidus de jardinage s’accumulent dans certains secteurs de la Ville desservis par les camions de Sani-Terre. Victime de la rareté de la main-d’œuvre et de bris sur ses camions, le fournisseur sous contrat avec la Ville peine à ramasser tous les sacs orange, transparents ou en papier brun dans les délais prescrits.

Depuis le début de la collecte des feuilles, le 7 octobre dernier, le centre d’appel de la Ville de Québec a reçu 224 plaintes. Dans le quartier Montchâtel, par exemple, où il y a de nombreux arbres matures produisant des quantités impressionnantes de feuilles, des citoyens disent avoir attendu plus de deux semaines avant de voir les sacs disparaître de leur terrain, jeudi dernier. À Beauport, des retards dans la collecte ont aussi été observés.

Photo Jean-Francois Desgagnés Les ratés touchent principalement certaines zones de Beauport et de La Haute-Saint-Charles, confirme la Ville, en réponse aux questions du Journal.

« Selon les secteurs, le tonnage de feuilles à ramasser peut être beaucoup plus important que celui des ordures. Le poids des sacs et leur grand nombre peuvent également ralentir la collecte », nous a-t-on fait savoir. Ailleurs, en règle générale, « il n’y a pas de retard », a-t-on ajouté.

« La situation est connue. Elle est la suite logique de ce qui se passe avec le fournisseur défaillant, dans la mesure où la collecte des feuilles s’ajoute aux autres collectes en cette période automnale. Tant que le contrat avec le fournisseur ne sera pas terminé [mai 2020], il y aura des retards à certains moments », a répondu par courriel la porte-parole de la Ville, Mireille Plamondon. Photo Jean-Francois Desgagnés

Quant aux retards pour la collecte des déchets et des matières recyclables, ils se limiteraient actuellement aux arrondissements de Beauport et des Rivières, lorsqu’un camion à chargement avant doit être utilisé. Ces retards seront « résorbés cette fin de semaine », promet-on.

Heures de collecte étendues

La Ville, qui se dit elle-même victime du mauvais rendement de son fournisseur, auquel elle a imposé des pénalités, dit mettre « tout en œuvre » pour limiter les inconvénients pour les citoyens en faisant un suivi serré avec des inspections accrues.

« On a aussi augmenté les heures de collectes [jusqu’à 20 h la semaine en plus des week-ends]. Ce qui est dommage, c’est que ça concerne toujours les mêmes secteurs, les clients de Sani-Terre, mais c’est quelque chose qu’on suit au quotidien et même les fins de semaine », a commenté la haute fonctionnaire Isabelle Dubois, jeudi, lors d’un plénier à l’hôtel de ville.

« C’est moins de 5 % des levées par semaine, maximum, qui [sont] problématiques », avait-elle relativisé.

Les cols bleus en renfort en 2020

Comme ce fut annoncé en juillet, la Ville prévoit reprendre en régie interne, l’an prochain, une partie du travail effectué présentement par le privé.

« C’est tout réglé avec le syndicat, et les prochains appels d’offres auront des exigences beaucoup plus sévères. Pour le moment, on est obligés d’honorer les contrats actuels », avait expliqué la conseillère responsable du dossier, Suzanne Verreault, jeudi.