Lire dans le désordre

Après Le roman vrai d’Alexandre, l’écrivain français Alexandre Jardin nous dit aussi tout ce qu’il aime vraiment lire.

Quand on choisit de devenir écrivain, est-ce qu’on lit aussi beaucoup ?

Oui, et dans un désordre extraordinaire ! J’ai toujours des piles de livres que je lis en même temps. J’ai besoin de rentrer dans le langage de plein de gens. Si vous avez un exemplaire du Matou d’Yves Beauchemin et que vous en lisez six pages, allez ensuite vous promener avec Jean-Jacques Rousseau, puis ouvrez un recueil de Natasha Kanapé Fontaine. C’est en changeant de langage qu’on fréquente la langue, et si vous enchaînez avec Le feu d’Henri Barbusse, vous plongez dans la langue des tranchées où le parler ouvrier est mélangé au patois paysan. Mais si vous lisez Les travailleurs de la mer de Victor Hugo, votre français en sortira iodé. C’est le génie de notre langue.

Vous vous souvenez du tout premier roman qui a réellement réussi à vous captiver ?

Oui, j’avais 14 ans, et c’était Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Ça a été une très grosse découverte, parce que je ne savais pas qu’on pouvait jouer avec les mots. Céline avait suffisamment foi en notre langue pour la bouleverser. Et je dis ça en m’adressant à vous qui vivez au Québec, où la langue s’est incroyablement renouvelée depuis 1986.

Avec le recul, est-ce qu’il y en a un qui a changé votre vie ?

Oui il y en a un. Un thérapeute hors du commun : Milton H. Erickson de Jay Haley. Erickson est le père de toute la communication indirecte et c’est l’un des premiers livres que j’ai lus avec cette sensation qu’on pouvait penser le monde de manière extraordinairement différente. C’est un livre que j’ai dû lire il y a 25 ans et qui m’a donné très profondément le goût des pensées différentes.

Et quel est celui que vous auriez sincèrement aimé avoir écrit ?

Le rouge et le noir de Stendhal. C’est un livre que j’ai lu trop tôt, qu’on avait dû me faire lire à l’école, et à l’époque, j’étais passé à côté du génie absolu de cet homme. Mais je l’ai relu récemment et j’ai été impressionné par la fluidité du style de Stendhal. Il n’y a aucun effet dans sa langue, comme si elle était transparente, comme si on avait directement accès à lui sans artifice. Il n’y a quasiment pas d’écart entre ce qu’il ressent et ce qu’il écrit.

Au cours des dernières années, avez-vous eu quelques coups de cœur ?

Marc Dugain est un auteur que j’aime énormément. Il a écrit un pur chef-d’œuvre avec La malédiction d’Edgar. C’est l’histoire d’Edgar Hoover, le patron du FBI, qu’il fait raconter par son numéro 2, qui était en réalité son amant. Un livre sauvage et sophistiqué, haletant et rempli de scènes incroyables.

Tout ce qu’écrit Charles Dantzig est d’une virtuosité absolue. C’est vraiment l’un des grands stylistes de notre époque. Et dès que j’ai une minute, j’attrape un livre de Christian Bobin. On peut lire L’inespérée, c’est très beau. Vous avez immédiatement accès à la poésie de la vie.

L’un des romans de la rentrée littéraire 2019 a-t-il attiré votre attention ?

Je suis assez en retard dans mes lectures de ce côté-là... J’ai commencé à lire Où bat le cœur du monde de Philippe Hayat, et j’en suis au premier quart. Ça démarre en Tunisie dans les années 1930 et ça m’a tout de suite plu, comme quelqu’un avec qui on aurait envie d’aller dîner. D’ailleurs, j’ai appelé Philippe pour qu’on aille dîner ensemble !

Vous pouvez nous parler du livre que vous offrez le plus souvent ?

Les découvreurs de Daniel Boorstin. C’est un livre absolument réjouissant à offrir. Il est très gros. Il raconte l’histoire de tous les gens qui avaient des pensées différentes. Comme ceux qui ont découvert l’existence du temps ou l’histoire de ce capitaine portugais qui a osé franchir le cap de la Peur, au large de la Mauritanie. Au XVe siècle, on pensait que la Terre était plate et que c’était là que l’enfer commençait, et quand ce capitaine est revenu, il a dit : « On ne tombe pas ! » Intellectuellement, tout ça est très amusant.

Et quel est celui que vous lisez présentement ?

Je viens de finir un livre qui m’a été offert et que je n’avais encore jamais lu : Le guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un chef-d’œuvre complet qu’il a écrit en 1957, soit juste avant de mourir (il est mort en 1958). Un chef-d’œuvre de finesse, de drôlerie, de poésie, de causticité. Le livre est aussi grand que le film de Visconti qui en a été tiré.