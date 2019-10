L’ours qui hiberne

L’hibernation est définie comme étant l’état léthargique dans lequel plongent certains mammifères durant l’hiver. Cette description s’applique parfaitement à Mitchell Trubisky, à l’exception d’un point important. Pour le quart-arrière des Bears, le mode dormance a été activé dès la fin de l’été.

À l’approche de la mi-saison, les Bears montrent une fiche de 3-3. Et soyons clairs : ils sont encore dans la course même s’ils ont trois matchs de retard sur les Packers et deux sur les Vikings dans leur division très compétitive.

Les saisons passées ont montré à plusieurs reprises que des clubs ont survolé la deuxième moitié de campagne pour décrocher envers et contre tous leur place en séries.

N’empêche que les Ours se terrent de plus en plus profondément dans une grotte, en bonne partie parce que leur meneur est passé du stade d’espoir au grand potentiel à celui de joueur en stagnation, pour enfin atteindre cette saison un niveau de régression alarmante.

Performance horrible

L’entraîneur-chef Matt Nagy peut jouer tant qu’il veut au psychologue sportif avec son jeune projet en répétant que Trubisky n’est pas l’unique coupable de la prestation offensive embarrassante des Bears.

Toutefois, si les yeux ne suffisent pas pour constater que Trubisky ne joue pas en ce moment comme un quart-arrière de la NFL, les chiffres le démontrent. Le pivot des Bears est 28e au chapitre des verges par match (167,8) et 34e pour les verges par tentatives de passe (5,24).

L’attaque dans son ensemble croule au 26e rang au chapitre des points par match, au 30e pour les gains totaux, au 28e pour les gains aériens et au 28e pour les premiers jeux gagnés. Inutile d’aller plus loin, c’est l’ineptie totale.

Situation délicate

Le problème est que cette situation délicate devient une patate chaude pour Nagy. Le pilote peut bien prôner la patience à l’endroit d’un joueur de 25 ans qui ne compte que 31 départs en carrière, mais le fait est que le temps presse.

Les Bears ont investi massivement sur leur défensive en envoyant notamment aux Raiders des choix au repêchage élevés pour obtenir Khalil Mack. Cette défensive est à maturité et prête à gagner maintenant.

Si l’attaque continue de s’enfoncer, combien de temps Nagy peut-il se montrer clément envers Trubisky ? À quel moment perdra-t-il le respect de ses troupes ? Les Bears ont entouré Trubisky d’armes intéressantes, et les joueurs clés de l’équipe s’attendent à gagner.

En même temps, les options ne pleuvent pas pour remplacer Trubisky. À l’interne, Chase Daniel est un réserviste fiable qui maîtrise bien le système, mais qui ne performe pas forcément au niveau attendu, une fois installé dans le siège du conducteur.

Si Nagy tire la plogue, il lui faudra regarder ailleurs pour la saison prochaine. Des quarts comme Marcus Mariota et Jameis Winston pourraient être disponibles, mais ils trainent aussi une multitude de points d’interrogation. Quant au repêchage, les Bears ont cédé leur choix de première ronde dans l’échange Mack.

Le meilleur plan demeure que Trubisky se réveille et vite. Ce n’est pas impossible, mais il est minuit moins une.

Seahawks de Seattle (5-2) vs Falcons d’Atlanta (1-6)

RETOUR EN FORCE

Il ne faut pas se fier au match difficile de Russell Wilson dimanche dernier pour tirer des conclusions. Le quart-arrière des Seahawks dirige toujours une attaque aérienne prolifique et a connu un rare moment de défaillance. Les Falcons sont des candidats à chaque semaine pour rebondir, mais leur défensive contre la passe est 31e et ils risquent de se faire poivrer. Quant à leur quart-arrière Matt Ryan, blessé à la cheville, sa présence est incertaine.

Seattle par 9

Broncos de Denver (2-5) vs Colts d’Indianapolis (4-2)

PAS D’ATTAQUE

En théorie, les Broncos ont tout pour rivaliser sérieusement avec les Colts malgré leur misérable saison. Leur défensive contre la passe loge au troisième rang et dans six de leurs sept matchs, elle a limité ses rivaux à moins de 250 verges par les airs. Les Broncos peuvent neutraliser Jacoby Brissett. Le problème, alors? Leur attaque déjà dégoûtante vient de perdre le receveur Emmanuel Sanders et Joe Flacco est toujours en poste. Ça suffit pour perdre.

Indianapolis par 7

Buccaneers de Tampa Bay (2-4) vs Titans du Tennessee (3-4)

DE NOUVEAUX TITANS?

Qui aurait pu croire que le réveil des Titans viendrait de Ryan Tannehill, qui a tant fait souffrir les Dolphins pendant ses années de montagnes russes plus souvent basses que hautes avec eux? Mais oui, les Titans ont généré 400 verges d’attaque pour la seule fois de la saison avec lui. Et ça adonne que les Buccaneers, eux, ont donné au moins 30 points dans cinq de leurs six matchs. Ils sont toutefois premiers contre la course, donc Tannehill devra continuer de produire.

Tennessee par 3

Cardinals de l’Arizona (3-3-1) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (6-1)

LE RETOUR DE BREES?

Drew Brees a mentionné qu’il planifiait de revenir au jeu demain. Son entraîneur Sean Payton a été plus réservé. Mais quoiqu’il en soit, la clé sera le jeu du front défensif face aux Cardinals et à l’athlétique quart recrue Kyler Murray. Harcelé en début de saison avec 20 sacs contre lui en quatre matchs, il n’en a encaissé que trois à ses trois derniers matchs. Il est mieux protégé, mais la défensive des Saints brille avec 20 sacs. Murray a couru 10 fois ou plus à ses trois derniers matchs et devra se servir de ses jambes.

La Nouvelle-Orléans par 4

Bengals de Cincinnati (0-7) vs Rams de Los Angeles (4-3)

UN AUTRE CADEAU

Au moment où le ciel tombait sur la tête des Rams, ils ont eu les Falcons pour les remettre dans le droit chemin. Puis, voilà encore mieux, les Bengals! Si Todd Gurley ne sort pas de sa coquille face aux Minets tigrés, il ne le fera jamais. Les Bengals sont pitoyables en protection de passe, tandis que les Rams sont quatrièmes en termes de nombre de pressions appliquées sur le quart adverse. Le demi de coin Jalen Ramsey sera de plus en plus efficace dans son nouvel environnement.

Los Angeles par 15

Eagles de Philadelphie (3-4) vs Bills de Buffalo (5-1)

ENCORE LES BILLS

Photo AFP

Votre humble serviteur doit l’admettre, sa profession de foi à l’égard des Eagles avant la saison paraît de plus en plus mal. L’équipe est aux prises avec des blessures, Carson Wentz, sans être mauvais, ne s’élève pas encore au rang de la crème et surtout, la défensive se fait maltraiter. Au contraire, la défensive des Bills est troisième dans la NFL, autant pour les points accordés que les verges. Leur quart-arrière Josh Allen n’est pas constant, mais joue à son mieux au quatrième quart, quand ça compte.

Buffalo par 1

Chargers de Los Angeles (2-5) vs Bears de Chicago (3-3)

RETOUR À LA TERRE

Si vous cherchez un duel entre deux clubs qui déçoivent énormément et qui se cherchent, c’est celui-là. Tout a été dit sur les problèmes de Mitchell Trubisky et les Bears doivent trouver le moyen de le ramener au calme en courant avec le ballon. Les sept courses de dimanche dernier constituent le plus bas total de l’histoire de la franchise en un match. Le front défensif vorace des Bears profitera d’une ligne offensive éclopée et d’un quart peu mobile.

Chicago par 3

Giants de New York (2-5) vs Lions de Detroit (2-3-1)

DEUX MAUVAISES SÉQUENCES

Les deux opposants traversent une séquence de trois revers. La défensive des Lions en arrache, mais un département où elle excelle, c’est dans l’art de provoquer des revirements avec 11. Les Giants ont de quoi être inquiétés, eux qui sont les pires de la NFL avec 18 revirements à leurs dépens. Défensivement, les Giants ont donné 30 jeux de passes de 20 verges et plus. Leur seule voie de salut vient de Saquon Barkley contre une défensive qui concède 4,8 verges par course.

Detroit par 9

Jets de New York (1-5) vs Jaguars de Jacksonville (3-4)

LES FANTÔMES DE DARNOLD

Le quart-arrière Sam Darnold, doit oublier sa déconfiture de lundi face aux Jets, un match horrible qui peut arriver à tout le monde. Le hic, c’est que Darnold a été tellement affecté par la pression face aux Patriots qu’il a admis «voir des fantômes». Et face aux Jaguars, quatrièmes dans la ligue pour les sacs (21), ça ne regarde pas mieux. Par contre, les Jets se défendent bien contre la course (3,2 verges par portée), le pain et le beurre de l’attaque des Jags.

New York par 3

Panthers de la Caroline (4-2) vs 49ers de San Francisco (6-0)

UN MATCH CRUCIAL

Plusieurs font encore état du calendrier confortable des 49ers et ce, même s’ils ont battu aisément un club comme les Rams il y a deux semaines. À l’inverse, tous s’amourachent de Kyle Allen, le quart des Panthers qui n’a pas encore affronté une défensive du top 16. Les Niners sont brutaux contre la passe et risquent de le ramener sur terre, sinon sous terre. Avec l’addition d’Emmanuel Sanders, l’attaque aérienne des 49ers devra toutefois produire davantage. Jimmy, vous me recevez?

San Francisco par 7

Raiders d’Oakland (3-3) vs Texans de Houston (4-3)

DU BONBON POUR WATSON

Après un match ardu pour les Texans, voilà qu’ils accueillent les Raiders, qui sont 31e contre la passe. C’est une belle opportunité pour Deshaun Watson de charcuter une unité qui a concédé 16 passes de touchés et réussi seulement trois interceptions. Les Raiders appliquent toujours aussi peu de pression avec 10 sacs, ce qui leur vaut le 27e rang. Le demi de coin Gareon Conley est passé des Raiders aux Texans cette semaine. Il retrouve vite ses vieux compères.

Houston par 10

Browns de Cleveland (2-4) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (7-0)

RETOUR BRUTAL

Les Browns reviennent de leur congé et plongent dans l’antre de la bête, dans l’impénétrable forteresse des Patriots. Pour lutter face aux Patriots, deux armes devront fonctionner. La ligne défensive avec Myles Garrett a les atouts pour ennuyer Tom Brady contre l’unique élément moins dominant chez l’adversaire, la ligne offensive. Il faut aussi donner le ballon à répétition à Nick Chubb contre une défensive redoutable, mais qui concède 4,2 verges par course. Ce sera encore les Patriots, mais dans un bon match.

Nouvelle-Angleterre par 7

Packers de Green Bay (6-1) vs Chiefs de Kansas City (5-2)

LES CHIEFS SANS MAHOMES

Patrick Mahomes a pris part à des entraînements cette semaine, mais il n’a pu enfiler sa cape de superhéros pour revenir au jeu. Les Chiefs sont capables de réaliser de gros jeu avec Matt Moore, puisqu’il mise sur des joueurs explosifs à souhait autour de lui, mais la menace n’est plus la même, surtout qu’il risque de peiner à éviter la pression des Packers. Aaron Rodgers pourrait festoyer contre une tertiaire comme celle des Chiefs, mais on bat cette équipe en courant. Aaron Jones devra être prêt.

Green Bay par 6

Dolphins de Miami (0-6) vs Steelers de Pittsburgh (2-4)

RETOUR DE MASON RUDOLPH

Photo AFP

Lorsqu’il s’est fait frapper à la tête il y a trois semaines, on ne pensait plus revoir Mason Rudolph de sitôt. Mais revoilà le quart-arrière des Steelers et il sera intrigant de voir si le coup encaissé lui aura fait perdre son sang-froid. Il jouait de mieux en mieux avant de se blesser et revient contre une défensive qui ne ferait pas de mal à une mouche. Les Dolphins jouent mieux depuis quelques semaines, mais se buteront à la défensive des Steelers, avec Devin Bush en quête du titre de recrue de l’année.

Pittsburgh par 16

Semaine 8

*Jeudi* | Mon choix

Washington au Minnesota | VIKINGS

*Dimanche* | Mes choix

Seattle à Atlanta (13 h) | SEAHAWKS

Denver à Indianapolis (13 h) | COLTS

Tampa Bay au Tennessee (13 h) | TITANS

Arizona à La Nouvelle-Orléans (13 h) | SAINTS

Cincinnati à LA Rams (13 h) | RAMS

Philadelphie à Buffalo (13 h) | BILLS

LA Chargers à Chicago (13 h) | BEARS

NY Giants à Detroit (13 h) | LIONS

NY Jets à Jacksonville (13 h) | JETS

Caroline à San Francisco (16 h 5) | 49ERS

Oakland à Houston (16 h 25) | TEXANS

Cleveland en N.-Angleterre (16 h 25) | PATRIOTS

Green Bay à Kansas City (20 h 20) | PACKERS

*Lundi* | Mon choix

Miami à Pittsburgh (20 h 15) | STEELERS

*Résultats*

La semaine dernière | 8 en 14 (57,1 %)

Total cette saison | 51 en 92 (55,4 %)

*Équipes en congé*