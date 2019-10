Magasiner son futur patron

Magasiner son patron sur les réseaux sociaux comme on le fait pour trouver l’amour de sa vie, c’est maintenant possible !

Le site d’emploi spécialisé en agroalimentaire À table ! Emplois vient de lancer une nouvelle initiative, Trouve ton boss, où des employeurs se présentent par le biais d’une vidéo pour attirer les candidats.

« Trouve ton boss, c’est un peu le Tinder des chercheurs d’emploi, explique Geneviève Marchand, directrice générale de À table ! Emplois. Les candidats peuvent se promener d’une vidéo à l’autre pour trouver leur patron coup de cœur. »

« La situation s’est inversée aujourd’hui sur le marché du travail, ajoute-t-elle. Ce ne sont plus les chercheurs d’emploi qui passent une entrevue, c’est plutôt l’entreprise. Avec Trouve ton boss, on a voulu offrir aux employeurs un moyen de se démarquer et de se faire valoir tout en faisant découvrir l’éventail des métiers du secteur agroalimentaire qui n’échappe pas à la pénurie de main-d’œuvre. »

Diversifier ses stratégies

Jefo Nutrition n’a pas hésité à sauter sur l’occasion.

« On a trouvé l’initiative sympathique. Cela nous donnait une nouvelle possibilité de rejoindre les candidats », explique Émilie Fontaine, vice-présidente Marques et Produits de l’entreprise de Saint-Hyacinthe, spécialisée dans les solutions nutritionnelles non médicamenteuses de haute performance pour les animaux.

Les réseaux sociaux font de plus en plus partie des stratégies de recrutement de cet employeur, qui a un besoin constant de nouvelle main-d’œuvre.

« Nos besoins sont variés. On a des postes à combler autant dans l’usine que du côté administratif, notamment au service à la clientèle », précise Mme Fontaine.

Ce qui est le plus difficile à trouver pour cette entreprise, qui vend ses produits dans plus de 50 pays, ce sont les candidats bilingues et même trilingues.

« On a besoin de gens qui parlent différentes langues, que ce soit l’espagnol, l’arabe ou le russe », explique Mme Fontaine.

Offrir une vision complète

Pour Jefo, qui compte environ 450 employés, dont plus de 370 au Québec, c’est Mélissa Otis, coordonnatrice principale, Système qualité, qui s’est prêtée à l’exercice de la vidéo.

« L’entreprise décide du contenu qu’elle veut diffuser sur Trouve ton boss, explique Mme Marchand. Certaines préfèrent mettre de l’avant un membre de l’équipe, d’autres misent sur le dirigeant. Les employeurs ont aussi la possibilité d’avoir un espace sur le site À table ! Emplois, où ils peuvent en dire plus sur les possibilités de carrière, les valeurs de leur entreprise. Cela devient une belle vitrine pour eux. Les candidats ont ainsi une vision plus complète de l’entreprise qui les intéresse. »

► Seul portail de l’emploi de l’industrie agroalimentaire, À table ! Emplois compte plusieurs partenaires, soit l’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC), le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ), le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) et le Fonds de développement de la transformation alimentaire (FDTA).