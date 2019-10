Complètement «lâché lousse», le talentueux écrivain Matthieu Simard raconte la vie quotidienne effrayante des survivants d’un cataclysme dans son nouveau roman, Une fille pas trop poussiéreuse. Solidement ancrée dans la réalité, pimentée de souvenirs des années 1980 et 1990, cette autofiction déjantée met en scène un personnage appelé Matthieu Simard et une poignée de personnages à qui il reste encore beaucoup d’humanité.

Drôle, tragique, angoissant, parfois cru, souvent tendre, Une fille pas trop poussiéreuse se déroule en grande partie à Montréal, quelques jours après la fin du monde. Depuis le Jeudi Cinq, tout est recouvert d’une poussière sale, il y a des morts partout et quelques «chanceux» passablement éclopés ont survécu. Dont Matthieu. Et ils doivent réapprendre à vivre avant d’y passer eux aussi.

L’auteur raconte comment il a créé ce roman débordant de jeux de mots et de jokes très drôles (quoi qu’il écrive) de 200 pages à lire sans retenue, avant qu’il ne soit trop tard (sait-on jamais).

«Au début, dans ma tête, j’allais faire un trip personnel, faire des jokes, m’amuser et rire beaucoup. Forcément, par la force des choses, c’est un livre sur la fin du monde et ça allait être dramatique – je n’allais pas avoir le choix. Mais j’avais quand même en tête d’être comique et de m’amuser, dit Matthieu, l’auteur, en entrevue. Je voulais écrire des petites blagues qui font du bien, quand le reste est lourd.»

Inventer la fin du monde

Que se passerait-il si la fin du monde survenait, causée par on ne sait quoi? De quoi le centre-ville de Montréal aurait-il l’air? Comment vivraient les survivants, parmi les décombres des magasins et des restaurants? Choisiraient-ils de s’aimer?

«Je voulais m’inventer la fin du monde, quelque chose que je n’avais jamais fait. Je suis toujours dans le réalisme contemporain. Comme j’aime parler des êtres humains avant tout, il fallait que j’entre dans la vie de quelqu’un et que je le fasse à la première personne, pour que l’on comprenne ce qu’est sa fin du monde, à ce gars-là.» Ce gars s’appelant en l’occurrence Matthieu Simard. «Je voulais faire une belle fin du monde.»

Matthieu voulait revenir à ce qu’il avait fait dans son premier roman, il y a 15 ans : des histoires de gars qui cruisent et pour qui ça ne marche pas trop. «Je trouvais ça bon de le faire dans le cadre d’une fin du monde.»

Deuil de l’humanité

Il s’est vite rendu compte que ça ne pouvait pas traiter seulement de cruise et d’échecs amoureux, version fin du monde.

« Il fallait quelque chose de plus profond et d’humain. Évidemment, quand on l’écrit, on se dit, qu’est-ce que tu ferais, toi, si ça arrivait? Si tout brise maintenant, qu’il n’y a plus de communications, qu’on ne sait pas ce qu’il y a ailleurs et que personne ne vient nous aider, qu’est-ce qu’on ferait? J’ai voulu faire une réflexion sur le deuil de l’humanité.»

Matthieu Simard fait remarquer que le deuil est récurrent dans ses romans : deuil d’un enfant, deuil d’une relation passée. «Ça me prenait un deuil encore plus grand, qui est celui de nous.»

En écrivant, il s’est senti un peu angoissé. «Quand tu te mets à écrire, ça fait du bien. Moi, c’est un peu ce que je fais : j’écris des choses qui me font peur et ça me rassure. Mais on est dans une époque où il faut réfléchir à où on s’en va. Comme race humaine, est-ce qu’on va survivre 100 ans, 200 ans? On ne le sait pas. Il y a déjà des gens, sur terre, qui sont confrontés à des cataclysmes et c’est leur fin du monde à eux.»

Matthieu Simard a publié Échecs amoureux et autres niaiseries il y a 15 ans.

Il a écrit plusieurs best-sellers depuis, dont La tendresse attendra (Stanké) et Les écrivements (Alto).

Il a aussi signé le scénario du film Ça sent la coupe, tiré de son livre du même titre.

EXTRAIT

Photo courtoisie

«Devant l’obsolescence programmée de l’humanité, tout m’apparaissait soudainement simple. Des brins d’herbe.

Un coyote aux yeux lumineux. Des désirs imprécis, des souhaits sans attentes. L’espoir d’un toit qui ne fuit pas trop. D’une couverture pas trop humide.

D’une fille pas trop poussiéreuse.

J’ai flatté le coyote pendant des heures, il s’est endormi sur le pas de ma porte.»

– Matthieu Simard, Une fille pas trop poussiéreuse, Éditions Stanké