Très demandé à l’étranger, le pianiste Jean-Michel Blais a mis de côté tous les projets qui l’occupaient à l’été 2018 pour réaliser un rêve de longue date : faire la musique d’un film. Cette première expérience au cinéma s’est concrétisée auprès d’un certain Xavier Dolan, pour le long métrage actuellement à l’affiche, Matthias et Maxime.

Jean-Michel Blais était en plein road trip en Gaspésie quand il a reçu un appel inattendu. Xavier Dolan – un réalisateur dont il avait vu tous les films – voulait travailler avec lui pour la musique de son nouveau long métrage. « Quand on s’est parlé, Xavier était disponible pour faire du studio à ce moment-là, relate le pianiste. J’ai décidé de revenir en ville sur-le-champ. J’étais trop excité pour continuer mes vacances ! »

Généralement, la musique de film se compose après le tournage, en postproduction. Dans le cas de Matthias et Maxime, Jean-Michel Blais a travaillé avec le réalisateur avant même que soient donnés les premiers coups de manivelle.

« Avant le début du tournage, Xavier savait déjà ce qu’il allait entendre dans son film à la fin, indique Jean-Michel. [...] J’ai toujours voulu faire de la musique à l’image. C’était la meilleure façon de commencer, de travailler avec un pro, qui te met en confiance, qui est québécois et qui travaille à l’international. »

En tout, le réalisateur et le musicien se sont rencontrés « peut-être sept fois ». « Il m’a montré du Schubert, dit Jean-Michel. J’avais quitté le conservatoire pour m’éloigner du classique. Là, de me retrouver à jouer des variations de Schubert, c’était super confrontant. Mais quand c’est Xavier qui te le demande, ça prend trois heures et c’est réglé. »

En studio, les deux artistes ont longuement discuté des scènes du film. « Lui arrivait avec son scénario, des extraits. J’improvisais des affaires et quand on aimait ça, j’enregistrais », mentionne le pianiste.

Primé à Cannes

Jean-Michel Blais est allé faire un tour sur le plateau de Matthias et Maxime. Il a été très surpris de voir que Xavier Dolan utilisait ses improvisations musicales en plein tournage avec les acteurs. « Je capotais ! C’étaient des impros qu’on avait faites trois jours avant. J’entendais certaines erreurs. Et eux jouaient là-dessus ! »

Finalement, ce sont ces improvisations musicales qui sont restées dans le montage final du long métrage. « Au début, je devais tout réenregistrer et réécrire, dit Jean-Michel. Mais je me suis dit que je n’allais jamais être capable de faire quelque chose d’aussi précis et senti. »

En mai dernier, quelques jours avant le Festival de Cannes, Jean-Michel Blais a reçu un appel de Xavier Dolan. « Le film avait été sélectionné là-bas et il m’invitait à y aller avec toute l’équipe, dit-il. Il avait une place pour moi. J’ai trouvé ça sweet qu’il m’emmène là-bas. »

Le travail du pianiste québécois n’est pas passé inaperçu au festival, puisqu’il s’est vu remettre un disque d’or d’honneur par l’organisme Cannes Soundtrack. « Quand je l’ai reçu, j’ai dit à Xavier que c’était grâce à lui. »

Ce passage au prestigieux festival de films ouvrira-t-il des portes à Jean-Michel Blais à l’étranger ? Le principal intéressé ne le sait pas trop pour l’instant. « Mon gérant reçoit plein d’offres, mais il ne les partage pas toutes [avec moi]. Il a une vision claire de ce qu’il veut qu’il m’arrive. »

La carrière internationale du pianiste n’est pas à plaindre, lui qui a plusieurs concerts prévus en Europe cet automne, et même deux dates en Russie. « On aurait pu avoir neuf salles en Russie, mais j’ai décidé de baisser ça à deux. Je veux prendre le temps de bien faire les choses plutôt que de me brûler. »

► La bande originale du film Matthias et Maxime, composée par Jean-Michel Blais, est présentement sur le marché. Pour les détails : jeanmichelblais.com.