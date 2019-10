Obama fait l’éloge de l’antithèse de Trump

En rendant un vibrant hommage au représentant démocrate Elijah Cummings à l’occasion de ses funérailles, l’ex-président Barack Obama a livré une critique dévastatrice de son successeur, sans le nommer.

Vendredi à Baltimore, le gratin du monde politique américain était présent aux funérailles du représentant de l’endroit au Congrès, Elijah Cummings. Fils d’un métayer qui avait grandi dans la misère des Noirs du Sud avant la révolution des droits civils, il était devenu une des voix les plus respectées de son parti à la Chambre des représentants, où il a su faire avancer les causes qui lui tenaient à cœur en cultivant de nombreuses amitiés et complicités avec ses opposants politiques républicains.

Dans l’atmosphère toxique d’hyperpartisanerie qui règne à Washington, Cummings était un des rares qui contribuaient à maintenir la mesure minimale de respect et de civilité sans laquelle aucune institution parlementaire ne peut pas fonctionner. Plusieurs républicains étaient d’ailleurs présents à cette émouvante cérémonie pour saluer un adversaire politique avec qui ils avaient tissé des liens d’amitié et d’affection. Il y avait toutefois une absence remarquée: celle du président Trump, qui n’avait pourtant rien de prévu à son horaire ce matin-là.

C’était peut-être tant mieux, car sa présence aurait sans doute provoqué de nombreux moments de malaise. On en a eu la démonstration la plus éloquente lors de l’intervention de Barack Obama qui, sans avoir besoin de le nommer, a livré l’une des plus puissantes critiques de l’inaptitude de son successeur à occuper les fonctions de président qu’on ait entendues depuis très longtemps.

On peut en entendre un bref extrait en cliquant ici.

La vidéo complète peut être visionnée ici.

En rendant hommage à la force de caractère de Cummings, Obama dit notamment: «Il n’y a rien de faible à agir avec gentillesse et compassion. Il n’y a rien de faible à traiter les gens, y compris ses opposants, avec décence et respect. Il n’y a rien de faible à se préoccuper du sort de tous ses semblables. Il n’y a rien de faible à être honorable. On n’est pas un perdant naïf (difficile de traduire l’expression «sucker») quand on agit avec intégrité et quand on traite les autres avec respect.» Obama poursuit en notant qu’on donne le titre d’«honorable» à toutes sortes de gens après qu’ils soient élus, mais dans le cas d’Elijah Cummings, ce qui est remarquable est qu’il était honorable avant d’être élu, en plus de mériter le titre en se comportant de façon honorable par la suite.

Que dire de plus? Est-il besoin de rappeler que le comportement de l’actuel président, que ce soit avant ou après son élection, correspond exactement à l’antithèse des qualités que l’éloge d’Obama attribuait à Cummings? Le message qui émerge des actions et attitudes de l’actuel président—ses insultes à répétition contre tous ses opposants et critiques; la cruauté de certaines de ses actions, comme le traitement des migrants irréguliers à la frontière sud; son usage éhonté des prérogatives de son poste pour alimenter les affaires de son entreprise familiale; son dédain pour les normes les plus élémentaires du fair-play politique; et j’en passe—n’a rien d’honorable. En fait, malgré l’image de dur que Donald Trump aime à projeter, il n’a rien de fort non plus.

Deux autres brèves réflexions viennent en tête à l’écoute de ce discours. Premièrement, il est évident que malgré la tradition de retrait des anciens présidents des élections présidentielles, les démocrates auront grand besoin d’un tribun de la trempe de Barack Obama (son épouse Michelle ne nuira pas non plus) pour les aider à convaincre l’électorat de l’urgence de mettre un terme à l’ère de Trump. Deuxièmement, à écouter un tel discours, on ne peut qu’avoir une certaine nostalgie de l’époque pas si lointaine où un président des États-Unis avait un minimum de respect pour la qualité de la langue et pour l’intelligence de ses auditeurs.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM