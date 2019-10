«Parasite»: l'odeur des pauvres

Après les mémorables «Le transperceneige» et «Okja», Bong Joon-ho revient avec une comédie noire, une fable sociale sur la violence économique.

La famille Kim – le père, Ki-taek (Song Kang-ho), la mère Chung-sook (Jang Hye-jin), le fils Ki-woo (Choi Woo-sik) et Ki-jung (Park So-dam), la fille – habitent dans un appartement exigu, en demi sous-sol. Ils survivent comme ils peuvent, vivotant grâce à au pliage de boîtes de livraison de pizzas.

En falsifiant un diplôme universitaire, Ki-woo se fait passer pour Kevin afin de dispenser des cours d’anglais à Da-hye (Jung Ziso), la fille de la famille Park. Car les Park – Dong-ik (Lee Sun-kyun), le père, Yeon-gyo (Cho Yeo-jeong), la mère et le cadet, Da-song (Jung Hyeon-jun) – sont riches. Ils résident sur les hauteurs de la ville, dans une somptueuse demeure. Sont-ils pour autant l’antithèse des Kim? C’est là que «Parasite» prend tout son sens, renvoyant sans cesse au spectateur la question de savoir qui est le parasite de l’autre.

Rapidement, et avec une froideur calculatrice, Ki-woo réfère Ki-jung, sans pour autant divulguer leur lien de parenté, comme professeur d’art de Da-song. Ne reste qu’à caser les parents, le compte en banque des Park pouvant amplement s’accommoder d’une telle ponction. En continuant de jouer sur la naïveté stupide de Yeon-gyo et la rigidité de Dong-ik, Ki-taek et Chung-sook parviennent à ravir les deux dernières places, faisant congédier les précédents occupants des postes.

Les dialogues de Bong Joon-ho et Han Jin-won sont d’un comique violent, de celui qui s’interroge sur la gentillesse des riches et l’odeur des pauvres – cette senteur est un leitmotiv du long métrage de 131 minutes. Systématiquement mis en opposition, les Kim et les Park sont un condensé des rapports sociaux actuels dans lesquels tout est codifié et soumis à des règles obscures que tous se doivent de connaître et d’appliquer automatiquement.

Récipiendaire de la Palme d’or au dernier Festival de Cannes, «Parasite» est également une étude, d’un esthétisme léché, sur la servitude et l’intimité, tant réelle que factice, qu’elle crée. Parabole sur la société contemporaine, le long métrage bouscule, choque et amuse, de ce rire grinçant qui accompagne la justesse d’un propos.

Note: 4 sur 5