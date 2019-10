Payer pour avoir ses photos d’échographie

Le Centre mère-enfant du CHU de Québec et l’hôpital Saint-François d’Assise font partie des rares hôpitaux au Québec où les futurs parents doivent payer pour obtenir des images échographiques de grossesse.

Des mères comme Marie-Pier (qui préfère taire son nom de famille) s’indignent de cette pratique « déplacée et inconvenante ».

« On a fait le choix en 2008 de changer nos échographes et d’aller vers le sans-papier. [...] Certains appareils vont avoir l’imprimante intégrée. D’autres, c’est un module à part. Nous, on n’a pas choisi d’avoir le module d’imprimante », a affirmé Geneviève Dupuis, porte-parole du CHU de Québec.