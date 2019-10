Reilly remplacera Kulak

MONTRÉAL | Mike Reilly a regardé huit des dix premiers matchs des siens de la passerelle de presse. Rayé de la formation lors des six dernières rencontres, Reilly retrouvera sa place à la ligne bleue du Canadien pour la visite contre les Maple Leafs, ce soir, au Centre Bell.

Claude Julien écartera Brett Kulak de sa formation pour faire une place à Reilly.

« On aime l’aspect offensif de Reilly et on a besoin d’un défenseur qui bouge bien la rondelle, a dit Julien. Il a aussi un bon tir. On l’encouragera à tuer des jeux défensivement d’une façon plus agressive. S’il peut y parvenir, on pourrait lui donner plus de matchs et plus de temps de jeu. »

Kulak, qui a paraphé un contrat de trois ans et 5,55 millions (1,85 million) au cours de l’été, sautera son tour pour une troisième fois cette saison.

Il n’y aura pas d’autre changement à la formation du CH pour ce match. Carey Price sera confronté à Michael Hutchinson. Avec un deuxième match en deux soirs, Mike Babcock a choisi de reposer son gardien numéro un, Frederik Andersen.