Repartir à zéro au Québec

La montée en popularité de Christophe Maé au Québec a été absolument fulgurante. Ça, il le reconnaît pleinement. Mais alors qu’il lance aujourd’hui son cinquième album, La vie d’artiste, le chanteur français admet que rien n’est encore gagné. Et il a bien l’intention de bâtir sa carrière ici, brique par brique.

L’étoile de Christophe Maé brille ici depuis moins de deux ans, propulsée grâce à son mégasuccès Il est où le bonheur. En Europe, en revanche, le chanteur roule sa bosse depuis près de 15 ans déjà, écoulant au passage plus de 5,5 millions d’albums chez nos cousins d’outre-Atlantique.

Mais ici, le chanteur sait très bien qu’il repart à zéro. Et, bien franchement, l’idée est loin de lui déplaire.

« Quand je suis débarqué ici, à Montréal, personne ne me connaissait. Ça ramène à une certaine humilité et ça te force à redescendre les deux pieds sur terre. Je recommence à neuf, mais avec l’expérience que j’ai acquise en France dans les 15 dernières années. Et ce n’est pas désagréable du tout », avance le chanteur, rencontré lors d’un passage dans la métropole le mois dernier.

La musique avant tout

Il faut dire que Christophe Maé n’est pas des plus à l’aise avec la célébrité. Alors, de pouvoir se promener dans les rues de la ville dans un certain anonymat possède un attrait non négligeable pour celui qui s’est installé dans le sud de la France, loin des grands centres et de leur vie mondaine.

« J’habite dans un petit village avec ma femme et mes enfants, près de ma famille et de mes amis d’enfance. Je suis très loin de tout le strass et les paillettes. En fait, ce sont des choses qui ne me font pas du tout rêver. Moi, ce qui me plaît, c’est de mettre des mots en musique, et de chanter sur scène. Ça s’arrête là. Si je pouvais ne pas faire de télévision, je n’en ferais pas. Ce que je veux, ce n’est pas d’être une star ; c’est de faire de la musique. C’est tout », plaide-t-il.

L’envers du décor

Et c’est exactement ce sur quoi il entend concentrer ses énergies. Sa plus récente offrande, La vie d’artiste, est désormais disponible, lancée simultanément des deux côtés de l’Atlantique, hier.

Sur cet album, un cinquième en carrière, il aborde d’ailleurs cette « vie d’artiste » que plusieurs croient reluisante et empreinte de glamour. Mais pour Christophe Maé, la réalité est tout autre, plutôt synonyme d’insécurité et même, par moments, de grande solitude.

« Les gens ne connaissent pas nécessairement l’envers du décor. Il y a 80 % d’incertitude, de remise en question et de solitude, pour 20 % de lumière et de concerts. Et ce n’est pas toujours facile de laisser ma femme et mes enfants pour deux ou trois semaines. Mais ce que je vis quand je suis sur scène est tellement magique que je sais que je ne pourrais pas m’en passer », explique le chanteur.

Il compte d’ailleurs revenir poser ses pénates au Québec au courant de la prochaine année, l’instant d’une tournée à travers la province. Aucune date n’a encore été officialisée, mais c’est sur la promesse d’un retour que Christophe Maé est rentré chez lui au terme de sa visite promotionnelle à Montréal, le mois dernier.

► L’album La vie d’artiste est disponible maintenant.