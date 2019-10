Sarahmée: «je m’assume complètement»

« Non. Je sais que j’ai ma place. Et je ne l’ai pas volée ».

Sa place sur la scène musicale québécoise, Sarahmée a trimé dur – et longtemps – pour la tailler. Et la route, elle, a été parsemée d’embûches et de détours, la menant même jusqu’à une pause professionnelle. En 2016, la chanteuse a en effet mis ses rythmes et ses rimes en veilleuse durant une année entière, histoire de reprendre son souffle et de réorienter sa carrière après la sortie d’un premier album, reçu sans grand boucan.

Retour en force

Mais durant tout ce temps, elle savait pertinemment qu’elle reviendrait derrière le micro, gonflée à bloc. Ça, elle n’en a jamais douté. Et c’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle a amorcé le processus créatif qui allait nous donner, le printemps dernier, l’album Irréversible. D’abord offert exclusivement en formule numérique, l’album physique a été déposé chez les disquaires hier.

« J’avais besoin de vivre un peu. Je voulais trouver le bon moment, le bon équilibre, le bon son. Je voulais revenir avec du matériel dont j’allais être fière », se souvient Sarahmée.

Cette pause, « formatrice » dans les mots de la rappeuse, lui a donc permis de prendre le recul nécessaire. Mais elle lui a également donné le temps de grandir, d’évoluer. C’est ainsi une femme – et une artiste – nouvelle qui s’est confiée au Journal il y a une semaine, dans le sous-sol du studio montréalais où elle a enregistré Irréversible.

« À l’époque du premier album, j’étais jeune, je me cherchais encore à gauche et à droite. J’essayais de plaire à tout le monde. En fait, cet album-là, je ne l’écoute plus. Je ne renie pas qui j’étais ni ce que j’ai fait. Mais je suis ailleurs. Je n’ai plus le même ton aujourd’hui. Je m’assume complètement en tant que femme, tant dans ma vie que dans ma musique. Et ça, c’est quelque chose qui s’entend », explique-t-elle.

Sans censure

Ça, l’ADISQ l’a visiblement entendu, comme en fait foi sa nomination. Et même si Sarahmée a dû attendre 10 ans pour cette marque de reconnaissance, elle est encore plus symbolique aujourd’hui. Pourquoi ? Parce qu’elle découle de ce deuxième album, celui où elle ose enfin crier sa vérité sans détour et sans tabous.

« Irréversible, c’est qui je suis réellement. C’est la première fois que je ne me censure pas. Et de voir que c’est ce travail-là qui est reconnu, celui qui me représente réellement... Eh bien, je le prends ! Je le prends avec joie ! » s’exclame-t-elle.