Trudeau, Legault: couple dépareillé

François Legault n’a qu’un vis-à-vis officiel, le premier ministre du Canada réélu lundi pour diriger un gouvernement minoritaire. Or nombre d’observateurs supposément non partisans soulèvent l’hypothèse que Justin Trudeau pourrait gouverner en situation minoritaire pour un plein mandat. Cela s’appelle prendre ses désirs pour la réalité.

Il est vrai que les partis sont tous sortis plus ou moins affaiblis de l’exercice électoral, sauf le BQ. Malgré le fait qu’Andrew Scheer ait obtenu plus de voix que Justin Trudeau, le chef conservateur sort perdant de l’élection. Sa capacité à diriger le Canada pose un sérieux problème. L’homme semble coincé dans un conservatisme moral qu’il a été incapable d’assumer publiquement et qui est son talon d’Achille. Son avenir politique est ainsi remis en question.

Justin Trudeau en situation minoritaire devra composer sans effet de toge et sans arrogance avec le premier ministre Legault. Ce dernier est le politicien le plus envié du Canada avec sa popularité, qui demeure stable.

Entre le donneur de leçon au sourire éclatant et à l’allure fringante, qui a séduit la planète médiatique et l’homme modeste, mais déterminé et pragmatique, qui a peu fréquenté les lieux branchés, il existe un fossé. Justin Trudeau a toujours le beau rôle, car son aura est contagieuse. Mais il devrait faire profil bas ou du moins essayer, car François Legault comme tous les modestes ne doit pas être sous-estimé. Ni politiquement ni personnellement. Il est arrivé au pouvoir à la force de sa détermination, de sa patience et muni d’un atout inestimable, inconnu de Justin Trudeau : sa sensibilité fusionnelle avec le peuple.