Un marché difficile pour HEXO

La dégringolade se poursuit pour HEXO

Le titre du producteur québécois de cannabis HEXO a poursuivi sa dégringolade à la Bourse de Toronto. L’action d’HEXO a terminé la séance hier à 3,11 $, en baisse de 6 %. En avril dernier, le titre d’HEXO avait pourtant atteint un sommet à 11,11 $. HEXO a annoncé 200 mises à pied jeudi, soit 25 % de ses effectifs. HEXO a justifié ces compressions par les ouvertures moins rapides que prévu des boutiques de cannabis au Québec et en Ontario, un retard dans l’approbation de la vente de produits dérivés et des signes de pression sur les prix. HEXO est le principal fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC). HEXO doit dévoiler la semaine prochaine ses résultats financiers annuels. L’entreprise a déjà prévenu les analystes que ses revenus seront moins importants que prévu.

Des actions de Quincaillerie Richelieu vendues

Le vice-président et chef de la direction financière de Quincaillerie Richelieu (RCH:TOR), Antoine Auclair, a vendu récemment des actions de l’entreprise. Un bloc de 30 000 actions a été liquidé à un prix estimé à 27,01 $, indiquent des documents déposés auprès des autorités boursières. Depuis le début de l’année, le prix de l’action de Quincaillerie Richelieu a grimpé de 17 % à la Bourse de Toronto.

Nomination chez Cascades

Mélanie Dunn, Elif Lévesque et Nelson Gentiletti viennent de faire leur entrée au conseil d’administration du producteur de papier d’emballage Cascades (CAS:TOR) de Kingsey Falls. Présidente et chef de la direction de Cossette, Mélanie Dunn possède plus de 20 ans d’expérience en gestion et en communication marketing. Elif Lévesque est actuellement vice-présidente aux finances et chef de la direction financière chez Redevances Aurifères Osisko. Anciennement chez Transcontinental, Nelson Gentiletti est chef de l’exploitation et chef de la direction financière chez Loop Industries.

Robert Wares achète du Osisko Métaux

Robert Wares a acquis récemment 133 500 actions de la minière Osisko Métaux. Les prix d’achat des actions varient entre 22 cents et 52 cents, indiquent des documents déposés auprès des autorités boursières.