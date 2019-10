Un sacre historique à la portée de Tiger Woods

Seul au sommet au terme de la deuxième ronde du Championnat ZOZO disputé au Japon, le célèbre Tiger Woods peut logiquement rêver à un 82e titre en carrière sur le circuit de la PGA, ce qui lui permettrait d’égaler le record de Sam Snead.

Woods a remis une carte de 64, samedi, égalant ainsi son pointage obtenu lors de la première ronde. Provisoirement à -12, il devance son compatriote américain Gary Woodland par deux coups.

«Je suis surpris d’avoir été en mesure d’obtenir un aussi bon score, a avoué Woods, sur le site web du circuit de la PGA. J’ai été plutôt agressif dans mes approches et les verts étaient un peu plus lents. Je me sentais bien pour effectuer les roulés, ce qui était fantastique.»

Sur ce parcours à normale 70, Woods a réalisé sept oiselets, samedi, et commis un seul boguey. Puisque la pluie a fait des siennes plus tôt cette semaine au Japon, le défi sera maintenant relevé pour le légendaire golfeur, qui a récemment subi une nouvelle opération au genou gauche.

«Ça va simplement être une longue journée», a envisagé Woods, en parlant de dimanche.

Selon l’horaire établi, la troisième ronde débutera très tôt dimanche, ce qui permettra aux golfeurs d’entamer le quatrième parcours plus tard dans cette même journée. La compétition devrait néanmoins de conclure lundi.

Une ronde de 64 pour Conners

Outre Woodland, le Canadien Corey Conners fait partie des principaux rivaux de Woods pour la balance du tournoi. L’Ontarien de 27 ans a joué une superbe ronde de 64, samedi, et il se retrouve avec un cumulatif de -7.

L’Américain Keegan Bradley et le Japonais Hideki Matsuyama partagent le troisième rang, à -8. Bradley a dominé la compétition avec un pointage de 63 lors de la deuxième ronde.