Vinho Verde en mode sérieux... et délicieux!

Quinta dos Espinhosos 2018, A&D Wines, Vinho Regional Minho

17,75 $ - Code SAQ : 14198994 – 3,2 g/L - 12,5 % – Biologique

Je rentre tout juste d’une visite dans les vignobles du Vinho Verde, au Portugal. Une région verte et luxuriante, bordée au sud par la célèbre vallée du Douro et au nord par la Galice espagnole. La production du Vinho Verde se partage entre des tonnes de litres de petits vins vifs et pétillants, vendus pour une bagatelle, et des blancs de top qualité dont les prix grimpent jusqu’à 50 $, selon l’ambition et la réputation du producteur.

Entre ces deux pôles : des centaines de vignerons animés par la même question : vaut-il mieux être un petit joueur sur le marché très compétitifs du gros volume à petit prix ou opter pour la catégorie nichée, mais en hausse, des vins de terroir ?

« Et pourquoi pas les deux ? », de répondre la Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), l’organisme chargé de la régulation et de la promotion des vins de cette région restée très rurale et paysanne.

Les Gazela, Aveleda et autres marques connues pour leurs blancs légers, qu’on boit sans trop réfléchir, sont déjà bien ancrés dans les habitudes des consommateurs et ils sont là pour rester. Cela dit, ça n’exclut pas que le Vinho Verde, comme le reste des vignobles d’Europe, connaisse en simultanée sa petite révolution. Les vignerons innovent, diminuent les rendements, se convertissent à l'agriculture biologique et chaque année, la région voit fleurir de nouvelles cuvées élaborées avec le plus grand sérieux par de nouveaux joueurs comme A & D Wines, un domaine créé il y a une dizaine d’années par Alexandre Gomes et sa conjointe Dialina.

Ce couple d’ingénieur électrique établis dans la sous-région de Baião, juste au nord du Douro, signe aujourd’hui une gamme complète de vins blancs de facture moderne, dont le style contraste radicalement avec les vins vifs et perlants qui ont fait le succès populaire du Vinho Verde.

Dans le lot, ce très bon vin biologique composé à parts égales d’avesso – un cépage local – et de chardonnay, tout frais arrivé sur les tablettes de la SAQ. Le caractère variétal du chardonnay joue en sourdine pour laisser s’exprimer les arômes délicieusement singuliers de l’avesso, entre l’amande amère, la nectarine, le thé vert et les épices. En prime, une finale saline qui donne envie d’ouvrir quelques huîtres et de se croire au bord de mer, le temps d’un apéro, d'un repas.

Santé!

$$ – ★★★

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.