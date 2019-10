Voici 16 cafés où aller étudier à Québec

Une bonne dose de caféine redonne l’énergie nécessaire pour passer à travers les livres scolaires. En période d’examens ou en pleine remise de travaux, voici 16 cafés ou vous pourrez aller étudier à Québec.

NEKTAR CAFÉOLOGUE

À Québec, vous avez le choix entre deux Nektar Caféologue. Un à Limoilou et l’autre dans Saint-Roch. La même ambiance accueillante et le même délicieux café qui nous réchauffe et nous énergise.

1001, 3e Avenue

235, rue Saint-Joseph Est

STOCKHOLM CAFÉ

Tombée amoureuse de la «vibe» étudiante de la rue Myrand, la propriétaire a décidé d’y ouvrir un petit café, sur un coup de tête. Les cafés sont offerts chauds (espresso, latté, cappucino, etc.) ou froids (latté glacé, café glacé aromatisé, etc.).

2138, chemin Sainte-Foy

LES BRÛLERIES

Les six Brûleries de Québec (Saint-Roch, Limoilou, rue Saint-Jean, Sainte-Foy, Vanier et Vieux-Limoilou) proposent une vaste gamme de cafés aux mille et un arômes. Une ambiance décontractée et invitante.

Plusieurs adresses

MAYFLOWER

Depuis plusieurs années, Mayflower part à la rencontre des cultivateurs et entrepreneurs passionnés, de Nairobi à San Francisco. Le long comptoir qui longe la fenêtre plaît beaucoup aux étudiants.

853A, avenue Myrand

MA STATION CAFÉ

Un café au charme européen avec un menu spécialement élaboré pour faire honneur au café. Miam pour la soupe aux pois chiches servie avec bagel bites, la salade de betteraves, pommes vertes, feta et pacanes et les petits déjeuners.

161, rue Saint-Vallier Ouest

SAINT-HENRI

Les immenses portes vitrées du café Saint-Henri offrent une agréable luminosité. On propose dans cet endroit zen des sandwichs, des salades et des beignes préparés sur place... qu'on vous sert avec un bon café!

849, rue Saint-Joseph Est

MORGANE CAFÉ

Les employés sont accueillants et ont toujours de bons conseils à nous donner sur le café. Les pâtisseries sont divines et l’ambiance est relax et tranquille.

1751, rue du Marais

2500, rue Beaurevoir, local 190

BRÛLERIE ROUSSEAU

Établie depuis 1867, la Brûlerie Rousseau n’est rien de moins que la plus vieille maison de torréfaction à Québec. En matière de café frais, la Brûlerie Rousseau s’y connaît. Le secret: une torréfaction traditionnelle, sur place. Impossible de résister à leur tarte au sucre.

Plusieurs adresses

CAFÉ IN

Un local lumineux et un vaste choix de cafés... Que demander de mieux pour étudier? Parmi les nombreux cafés offerts: Pérou (biologique et équitable, Amérique du Sud), Panama (grains d’origine, Amérique centrale) et Nigrita (mélange exclusif, Grèce).

330, rue de la Couronne

CAFÉ PÉKOE

Ici, toutes sortes de boissons délicieuses. En plus du café (certifié équitable et torréfié par Café Union), dégustez bubble tea, chocolat chaud fait de pépites de chocolat noir fondues, thé latté, milkshakes, smoothies et bien plus.

433, rue Saint-Joseph Est

CAFÉ KRIEGHOFF

Ici, le café est un mélange de cinq grains de qualité supérieure, torréfié par des maîtres et élaboré selon la plus fidèle tradition européenne. Un goût unique et savoureux.

1089, avenue Cartier

CAFÉ AU TEMPS PERDU

Situé sur l’avenue Myrand, tout près de l’Université Laval, le Café au Temps Perdu offre deux étages dans un décor chaleureux. Si vous voulez troquer votre café pour une bière, vous aurez le choix. Ici, les microbrasseries du Québec sont à l’honneur.

867, avenue Myrand

PALOMINO CAFÉ

Un endroit propice aux rencontres, à la zénitude et aux études. Outre le café (macchiato, mokaccino, espresso, etc.), on vous offre: chocolat chaud, thé, chai latté et matcha latté.

2875, boulevard Laurier

CAFÉ FOLLIA SAINT-SACREMENT

Petit café de quartier où l’on trouve une grande variété de cafés en vrac torréfiés au Québec ou en Italie. Le décor rustique est des plus charmants. On a envie d’y passer des heures pour lire, étudier ou siroter notre café.

1362, chemin Sainte-Foy

MAELSTRØM SAINT-ROCH

Pour un café, un brunch, une bouchée ou un cocktail, le Maelstrøm Saint-Roch vous accueille dans une ambiance cozy.

181, rue Saint-Vallier Est

STAT CAFÉ

Voici un concept qui se veut accessible et invitant. Américano, matcha latté, latté d’or et allongé se côtoient. Un café, un déjeuner... un moment pour vous.

782, rue Saint-Joseph Est

