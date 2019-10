«Al-Baghdadi est mort en gémissant et en pleurant»: Donald Trump confirme la mort du terroriste en utilisant des propos très durs

Vers 9h20 plus tôt ce matin Donald Trump confirmait la nouvelle qui circulait depuis le milieu de la nuit. Abou Bakr Al-Baghdadi est mort.

Les Américains ont mené avec succès une opération risquée en territoire hostile. Dans un effort concerté, la CIA et les Forces spéciales (Delta force dans ce cas précis) sont parvenues à cerner puis pousser dans ses derniers retranchements le leader de l’État islamique. Il s’agit d’une victoire stratégique et symbolique qui réjouira ceux et celles qui luttent contre le terrorisme.

L’administration Trump peut être satisfaite des résultats et on comprendra que la population américaine puisse se réjouir de la disparition d’une des menaces qui pèsent sur le pays. Autant les administrations de George W. Bush et Barack Obama ont pu prendre une partie du mérite pour les captures de Saddam Hussein et d’Oussama ben Laden, autant le président actuel a droit à sa part de reconnaissance.

En écoutant l’allocution présidentielle ce matin et en la commentant dans Salut Bonjour ainsi que dans le Québec matin, j’ai cependant élargi le cadre de ma réflexion.

Dans un premier temps je voudrais souligner que le succès d’une telle opération fait ressortir toute l’importance de la présence des Américains sur le terrain en Syrie. On ne s’aventure pas en terrain aussi hostile et aussi près d’un leader terroriste sans disposer d’informations de première main. Ce succès forcera-t-il Donald Trump à revoir sa décision de rapatrier les soldats aux États-Unis (ce que je crois qu’il devrait faire) ou cela le confortera-t-il dans ses intentions? Nous devrions en apprendre plus aujourd’hui et dans les prochains jours.

Je me suis aussi intéressé à la manière et aux termes utilisés par le président pour confirmer la mort d’Abou Bakr Al-Baghdadi. Je ne me souviens pas de formules aussi dures. Je veux être bien clair, personne en occident ou aux États-Unis ne va pleurer le départ d’un leader dont on ne pouvait que déplorer la rhétorique et les actions parfois inhumaines.

Peut-être avez-vous pensé qu’effectivement les terroristes sont des lâches qu’il faut traquer et éliminer pour éradiquer le mal. Nous aimerions peut-être parfois, comme dans un scénario hollywoodien, mener la charge nous-mêmes pour assurer une vengeance et protéger nos proches. Mais nous ne sommes pas dans un film et les propos du président américain risquent de galvaniser les terroristes et d’entraîner d’autres attentats.

Après que les forces américaines eurent exécuté Ben Laden, je me souviens que Barack Obama n’avait négligé aucun effort pour éviter d’enflammer les adversaires des États-Unis. Il se refusait à une macabre danse de la victoire. Cette retenue était encouragée par ses conseillers et par les experts de la lutte au terrorisme. En affirmant qu’Al-Baghdadi est mort en gémissant et en pleurant, ou en insistant pour qualifier ses partisans de chien, Donald Trump va-t-il trop loin?

Tout comme vous, j’attends la suite des événements. En attendant, si nous pouvons souligner la bonne nouvelle de la disparition d’une menace, souhaitons que ceux et celles qui luttent contre le terrorisme ne subissent pas les retombées d’une rhétorique agressive.