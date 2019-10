Bonbons & Cie

8• Lorsque la fête est passée, on ne cache pas les collations. Si les enfants savent où elles se trouvent, elles ne doivent pas non plus être visibles (sur le comptoir par exemple) en tout temps. On veut réduire les tentations et surtout éviter d’avoir à gérer des crises.

7• Les bonbons peuvent aussi s’intégrer aux collations, mais on peut les bonifier du point de vue nutritif. Une mini barre de chocolat s’accompagnera d’un verre de lait et les jujubes d’un morceau de fromage par exemple. Ces idées ne sont que quelques exemples pour mieux vous guider dans la gestion de la consommation des friandises dans les quelques jours suivant l’occasion spéciale.

6• On offre les friandises en guise de dessert. Ce dernier faisant partie intégrante d’un repas équilibré, on ne joue pas la carte de récompense.

3• Lorsque la récolte est vraiment démesurée en quantité et que vous ne souhaitez pas devoir gérer des bonbons jusqu’à Pâques, vous pouvez suggérer aux enfants de ne conserver qu’une partie des bonbons récoltés. On partage ensuite le surplus avec nos collègues de bureau ou nos amis sans enfants !

2• Au retour de la récolte, on fait le tri avec les enfants. On jette les friandises mal emballées, douteuses et celles non adaptées à l’âge de nos petits.

1• La journée des festivités, on laisse l’enfant gérer sa consommation de friandises. On ne devient pas la police des bonbons !

Tout comme le potiron qui lui ressemble, la citrouille fait partie de la famille des courges. Malgré le fait qu’on cuisine la citrouille comme un légume, elle est botaniquement considérée comme un fruit. Presque exclusivement utilisée en tant qu’élément décoratif, la citrouille n’est que très peu consommée chez nous et pourtant, elle regorge d’éléments nutritifs ! Riche en vitamine A, sa chair est délicieuse en potage, en purée ou dans une tarte. On peut préparer de délicieux muffins ou galettes à la purée de citrouille. Voilà de bonnes collations maison qui seront appréciées de toute la famille. Qu’attendez-vous pour la mettre au menu ?

Les graines de la citrouille sont aussi des plus intéressantes. Elles contiennent de bons gras, des protéines et plusieurs vitamines et minéraux, dont le fer et le zinc. Elles constituent d’excellentes collations (si bonnes avec des canneberges séchées) et bonifient la valeur nutritive des salades, potages et autres préparations culinaires.