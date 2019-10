Classique Héritage: un franc succès

En dépit du froid et de la neige, les 33 518 spectateurs ayant assisté à la Classique Héritage ont eu droit à une soirée réussie, samedi, au Mosaic Stadium de Regina.

Parmi tous les gens présents au domicile des Roughriders de la Saskatchewan, les joueurs des Jets de Winnipeg sont certes ceux qui ont quitté l’endroit avec le sourire le plus éclatant. Leur attaquant Bryan Little a joué les héros en capitalisant sur une descente à deux contre un en prolongation pour donner aux siens une victoire de 2 à 1 aux dépens des Flames de Calgary.

Ce gain va-t-il constituer un fait saillant de la saison des Jets, qui ont ramené leur fiche (6-6-0) au seuil de la respectabilité? Il est évidemment trop tôt pour répondre à la question. Toutefois, il reste que le match en plein air a permis à l’équipe manitobaine de respirer un vent de fraîcheur, elle qui a dû composer entre autres avec l’absence de Dustin Byfuglien à la ligne bleue depuis le début de la saison.

«J’avais vraiment encerclé la date sur mon calendrier, a admis au site NHL.com Little, qui avait raté la Classique Héritage 2016 à cause d’une blessure. Cela a certainement comblé les attentes. Je pense que tout le monde était préoccupé par les conditions de jeu, le vent et tout le reste, mais ça s’est bien passé. Il y a eu seulement un peu de neige et ce n’était pas si pire. Ce fut des conditions parfaites.»

Le père Noël et les rennes

Pour sa part, l’entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice, a pu apprécier l’ampleur de l’événement, qui constituait le 28e duel de l’histoire de la Ligue nationale à être présenté à l’extérieur.

«Parfois, le meilleur siège est situé derrière le banc, car vous pouvez tout voir, a-t-il commenté. Il y a les feux d’artifice et tous ces avions en haut, l’hymne national et la neige. Il ne manquait que le père Noël et ses rennes pour créer la scène idéale. Ça aurait été la seule chose supérieure à ce qu’on a vu. Ce fut donc très bien.»

Malgré la défaite, son vis-à-vis des Flames, Bill Peters, a également savouré chaque instant.

«L’expérience fut fantastique. Les partisans de la Saskatchewan se sont déplacés avec vigueur. Il y avait beaucoup d’énergie dans le stade et le décor était enchanteur avec cette neige. Les gens ont été formidables, a-t-il dit. Si vous avez la chance d’assister à une telle rencontre, faites-le. Comme partisan, vous pouvez obtenir l’occasion d’y être et de mon côté, je n’allais pas manquer d’apprécier cela.»