Crêpage de chignon aux petites créances

« La défenderesse n’a respecté ni le contrat, ni la loi, et n’a fait aucune tentative, si minime soit-elle, pour satisfaire la demanderesse et lui fournir un produit à la hauteur du prix payé et des représentations et garanties qu’elle lui avait faites », a conclu la juge Eliana Marengo dans un jugement sans équivoque rendu au début du mois contre le commerce Perruques Louis XIV, situé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal.